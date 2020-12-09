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Тамбовская область
https://ria.ru/20201209/avtodorogi-1588502387.html
На Тамбовщине по нацпроекту привели в норму 70 километров автодорог
На Тамбовщине по нацпроекту привели в норму 70 километров автодорог
В Тамбовской области в 2020 году приведены в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог местного и регионального значения, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:34
2020-12-09T20:34
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 9 дек – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году приведены в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог местного и регионального значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в регионе второй год успешно реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году его финансирование составило 1,3 миллиарда рублей, все работы по плану завершены.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что увеличение финансирования ремонта и реконструкции дорог благодаря нацпроекту должно приводить не только к росту количественных показателей, но и к улучшению качества дорожных работ.В пресс-службе добавили, что по участку автомобильной дороги "Каспий" заключён госконтракт на принципах контракта жизненного цикла, в рамках которого подрядчик взял на себя обязательство содержать дорогу до октября 2024 года.
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александр никитин, тамбовская область

На Тамбовщине по нацпроекту привели в норму 70 километров автодорог

20:34 09.12.2020
 
© Depositphotos / dspguyАвтомобиль на шоссе
Автомобиль на шоссе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / dspguy
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ТАМБОВ, 9 дек – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году приведены в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог местного и регионального значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в регионе второй год успешно реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году его финансирование составило 1,3 миллиарда рублей, все работы по плану завершены.
"Помимо ремонта изношенного покрытия, подрядчики провели необходимые работы в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, обустроили заездные карманы для общественного транспорта, установили новые остановочные павильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика", - сказал представитель пресс-службы.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что увеличение финансирования ремонта и реконструкции дорог благодаря нацпроекту должно приводить не только к росту количественных показателей, но и к улучшению качества дорожных работ.
"За последние годы беспрецедентные средства направлены на дорожное строительство, ситуация в целом по дорогам изменилась в лучшую сторону. Но недостатки есть, их надо устранять. От органов власти я требую строго контролировать дорожные работы в ежедневном режиме, привлекать для контроля общественность. Необходимо отметить, что этот контроль был достаточно действенным. Дорожные строители заметно улучшили качество работ, - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что по участку автомобильной дороги "Каспий" заключён госконтракт на принципах контракта жизненного цикла, в рамках которого подрядчик взял на себя обязательство содержать дорогу до октября 2024 года.
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