https://ria.ru/20201209/avtodorogi-1588502387.html

На Тамбовщине по нацпроекту привели в норму 70 километров автодорог

На Тамбовщине по нацпроекту привели в норму 70 километров автодорог

В Тамбовской области в 2020 году приведены в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог местного и регионального значения, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:34

2020-12-09T20:34

2020-12-09T20:34

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 9 дек – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году приведены в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог местного и регионального значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в регионе второй год успешно реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году его финансирование составило 1,3 миллиарда рублей, все работы по плану завершены.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что увеличение финансирования ремонта и реконструкции дорог благодаря нацпроекту должно приводить не только к росту количественных показателей, но и к улучшению качества дорожных работ.В пресс-службе добавили, что по участку автомобильной дороги "Каспий" заключён госконтракт на принципах контракта жизненного цикла, в рамках которого подрядчик взял на себя обязательство содержать дорогу до октября 2024 года.

https://ria.ru/20201208/zhile-1588282709.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область