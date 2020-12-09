На Тамбовщине по нацпроекту привели в норму 70 километров автодорог
ТАМБОВ, 9 дек – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году приведены в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог местного и регионального значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в регионе второй год успешно реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году его финансирование составило 1,3 миллиарда рублей, все работы по плану завершены.
"Помимо ремонта изношенного покрытия, подрядчики провели необходимые работы в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, обустроили заездные карманы для общественного транспорта, установили новые остановочные павильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика", - сказал представитель пресс-службы.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что увеличение финансирования ремонта и реконструкции дорог благодаря нацпроекту должно приводить не только к росту количественных показателей, но и к улучшению качества дорожных работ.
"За последние годы беспрецедентные средства направлены на дорожное строительство, ситуация в целом по дорогам изменилась в лучшую сторону. Но недостатки есть, их надо устранять. От органов власти я требую строго контролировать дорожные работы в ежедневном режиме, привлекать для контроля общественность. Необходимо отметить, что этот контроль был достаточно действенным. Дорожные строители заметно улучшили качество работ, - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что по участку автомобильной дороги "Каспий" заключён госконтракт на принципах контракта жизненного цикла, в рамках которого подрядчик взял на себя обязательство содержать дорогу до октября 2024 года.