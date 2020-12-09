https://ria.ru/20201209/apple-1588441316.html
Сверхдорогие наушники AirPods Max стали дефицитом в России
Сверхдорогие наушники AirPods Max стали дефицитом в России
Представленные накануне первые полноразмерные Apple AirPods уже стали дефицитным товаром. Россиянам, которые захотят оформить их покупку на официальном сайте... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:59
2020-12-09T15:59
2020-12-09T15:59
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технологии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Представленные накануне первые полноразмерные Apple AirPods уже стали дефицитным товаром. Россиянам, которые захотят оформить их покупку на официальном сайте компании, придется ждать несколько месяцев.Новый аудиогаджет от Apple предлагается в России за 62 990 рублей, но даже готовым заплатить немалые деньги, придется подождать. Так, оформив покупку сейчас, российскому потребителю AirPods Max будут доставлены не раньше конца марта.Издание Mashable, ссылаясь на собственные, называет причиной таких задержек недавнее начало производства наушников. Иными словами, количество готовых AirPods Max явно меньше, чем спрос на них.Старт розничных продаж запланирован на 15 декабря и, возможно, желающие купить большие AirPods смогут "поймать" их магазинах электроники.
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apple, гаджеты, технологии
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Представленные накануне первые полноразмерные Apple AirPods уже стали дефицитным товаром. Россиянам, которые захотят оформить их покупку на официальном сайте компании, придется ждать несколько месяцев.
Новый аудиогаджет от Apple предлагается в России за 62 990 рублей, но даже готовым заплатить немалые деньги, придется подождать. Так, оформив покупку сейчас, российскому потребителю AirPods Max будут доставлены не раньше конца марта.
Издание Mashable, ссылаясь
на собственные, называет причиной таких задержек недавнее начало производства наушников. Иными словами, количество готовых AirPods Max явно меньше, чем спрос на них.
Старт розничных продаж запланирован на 15 декабря и, возможно, желающие купить большие AirPods смогут "поймать" их магазинах электроники.