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Госдума унифицировала марки для импортного и российского алкоголя
Госдума унифицировала марки для импортного и российского алкоголя
Госдума приняла закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и ввозимой в нее. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:44
2020-12-09T13:44
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и ввозимой в нее.Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, за исключением идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах.Законом предлагается маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию - и производимую на территории РФ, и ввозимую в нее, в том числе из стран ЕАЭС. Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче таких марок и контролю за их использованием, а таможенные органы - контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.Однако таможня до 1 апреля 2021 года сможет выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 1 января 2021 года. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а ее реализация - до окончания срока годности такой продукции.Закон также допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. Аналогичный срок действия будет возможен и для лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции. А объем реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями, вина, которое они произвели из собственного винограда, увеличивается втрое - до 15 тысяч декалитров в год.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20201006/markirovka-1578450965.html
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россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), госдума рф, экономика

Госдума унифицировала марки для импортного и российского алкоголя

13:44 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и ввозимой в нее.
Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, за исключением идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах.
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Законом предлагается маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию - и производимую на территории РФ, и ввозимую в нее, в том числе из стран ЕАЭС. Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче таких марок и контролю за их использованием, а таможенные органы - контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.
Однако таможня до 1 апреля 2021 года сможет выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 1 января 2021 года. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а ее реализация - до окончания срока годности такой продукции.
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Закон также допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. Аналогичный срок действия будет возможен и для лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции. А объем реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями, вина, которое они произвели из собственного винограда, увеличивается втрое - до 15 тысяч декалитров в год.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
 
РоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Госдума РФЭкономика
 
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