https://ria.ru/20201208/zhurnalisty-1588274437.html

МИД прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции

МИД прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во вторник выразил удовлетворение решением турецкого суда об... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:15

2020-12-08T18:15

2020-12-08T18:30

мевлют чавушоглу

сергей лавров

стамбул

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нтв (телеканал)

москва

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ef879e3470f57a569f7f3496d3b59bc7.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во вторник выразил удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов НТВ, сообщил департамент информации и печати МИД РФ."Отмечена важность возобновления российско-турецких контактов на высоком уровне по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в документе.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, Петрушко и Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.В Кремле ранее заявили, что рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят. Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.

https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588057303.html

https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html

стамбул

россия

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, сергей лавров, стамбул, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нтв (телеканал), москва, турция