Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/zhurnalisty-1588274437.html
МИД прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции
МИД прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во вторник выразил удовлетворение решением турецкого суда об... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:15
2020-12-08T18:30
мевлют чавушоглу
сергей лавров
стамбул
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нтв (телеканал)
москва
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ef879e3470f57a569f7f3496d3b59bc7.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во вторник выразил удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов НТВ, сообщил департамент информации и печати МИД РФ."Отмечена важность возобновления российско-турецких контактов на высоком уровне по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в документе.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, Петрушко и Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.В Кремле ранее заявили, что рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят. Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.
https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588057303.html
https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html
стамбул
россия
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_47b312709075af04fe01d15243007dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мевлют чавушоглу, сергей лавров, стамбул, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нтв (телеканал), москва, турция

МИД прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции

18:15 08.12.2020 (обновлено: 18:30 08.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во вторник выразил удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов НТВ, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

"Затронут ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня. С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря этого года", - отмечается в сообщении.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 16:37
Песков рассказал, кто занимался освобождением журналистов НТВ в Турции
"Отмечена важность возобновления российско-турецких контактов на высоком уровне по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в документе.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, Петрушко и Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
В Кремле ранее заявили, что рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят. Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:14
Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах
 
Мевлют ЧавушоглуСергей ЛавровСтамбулВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НТВ (телеканал)МоскваТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния