МИД прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции
18:15 08.12.2020 (обновлено: 18:30 08.12.2020)
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во вторник выразил удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов НТВ, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
"Затронут ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня. С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря этого года", - отмечается в сообщении.
"Отмечена важность возобновления российско-турецких контактов на высоком уровне по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в документе.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, Петрушко и Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
В Кремле ранее заявили, что рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят. Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.