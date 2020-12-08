Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20201208/zhile-1588282709.html
В Тамбовской области достроен еще один проблемный многоквартирный дом
В Тамбовской области достроен еще один проблемный многоквартирный дом
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир еще одного достроенного дома в Притамбовье из категории проблемных,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:56
2020-12-08T18:56
тамбовская область
александр никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg
ТАМБОВ, 8 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир еще одного достроенного дома в Притамбовье из категории проблемных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Глава региона поздравил новоселов. "Я рад, что точка в этой истории поставлена. Дальнейшее развитие территории сделает этот микрорайон еще более привлекательным", - приводит пресс-служба слова Никитина.В пресс-службе добавили, что при посещении объекта в середине лета губернатор дал ряд поручений по благоустройству территории, в том числе по вывозу строительной свалки, стихийно образовавшейся под окнами дома. Администрация Тамбовского района вывезла около 150 грузовиков мусора. Работы по обустройству территории продолжатся весной будущего года.По информации управления Госстройнадзора области, с 2015 года на территории региона введены в эксплуатацию 13 многоэтажек из категории проблемных и потенциально проблемных объектов, новоселье справили 1069 семей.
https://ria.ru/20201207/zernovye-1588089087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_49fbd881fe6df5bd87ea5417e10bea23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр никитин

В Тамбовской области достроен еще один проблемный многоквартирный дом

18:56 08.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке в Москве
Осмотр квартиры в новостройке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 8 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир еще одного достроенного дома в Притамбовье из категории проблемных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Разрешение на строительство трехэтажного дома в деревне Крутые Выселки АО "Тамбовская земля" получила еще в ноябре 2013 года. В 2015 году в проект были внесены изменения: этажность увеличилась до пяти, а в 2017 стройку заморозили на этапе кладки двух этажей. За помощью в решении проблемы дольщики обратились сначала в администрацию Тамбовского района, а затем и Тамбовской области. Из-за нарушений сроков передачи объекта долевого строительства жилой дом 1 по проспекту Космонавтов был включен в единый реестр проблемных объектов и началась работа по исправлению ситуации", - сказал представитель пресс-службы.
Глава региона поздравил новоселов. "Я рад, что точка в этой истории поставлена. Дальнейшее развитие территории сделает этот микрорайон еще более привлекательным", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что при посещении объекта в середине лета губернатор дал ряд поручений по благоустройству территории, в том числе по вывозу строительной свалки, стихийно образовавшейся под окнами дома. Администрация Тамбовского района вывезла около 150 грузовиков мусора. Работы по обустройству территории продолжатся весной будущего года.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:08Тамбовская область
Тамбовские аграрии собрали рекордные 5,2 миллиона тонн зерновых
По информации управления Госстройнадзора области, с 2015 года на территории региона введены в эксплуатацию 13 многоэтажек из категории проблемных и потенциально проблемных объектов, новоселье справили 1069 семей.
 
Тамбовская областьАлександр Никитин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния