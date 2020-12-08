https://ria.ru/20201208/zhile-1588282709.html

В Тамбовской области достроен еще один проблемный многоквартирный дом

В Тамбовской области достроен еще один проблемный многоквартирный дом

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир еще одного достроенного дома в Притамбовье из категории проблемных,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:56

2020-12-08T18:56

2020-12-08T18:56

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 8 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир еще одного достроенного дома в Притамбовье из категории проблемных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Глава региона поздравил новоселов. "Я рад, что точка в этой истории поставлена. Дальнейшее развитие территории сделает этот микрорайон еще более привлекательным", - приводит пресс-служба слова Никитина.В пресс-службе добавили, что при посещении объекта в середине лета губернатор дал ряд поручений по благоустройству территории, в том числе по вывозу строительной свалки, стихийно образовавшейся под окнами дома. Администрация Тамбовского района вывезла около 150 грузовиков мусора. Работы по обустройству территории продолжатся весной будущего года.По информации управления Госстройнадзора области, с 2015 года на территории региона введены в эксплуатацию 13 многоэтажек из категории проблемных и потенциально проблемных объектов, новоселье справили 1069 семей.

https://ria.ru/20201207/zernovye-1588089087.html

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александр никитин