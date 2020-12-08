https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588310656.html

Байден представил кандидатов на ключевые посты в здравоохранении

Байден представил кандидатов на ключевые посты в здравоохранении

Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, формально представил свою команду руководителей и советников в сфере здравоохранения. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:54

2020-12-08T22:54

2020-12-08T22:54

энтони фаучи

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калифорния

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, формально представил свою команду руководителей и советников в сфере здравоохранения.Ранее в понедельник пресс-служба Байдена сообщила, что на пост министра здравоохранения, утверждаемого сенатом, был выдвинут генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерр. Если его назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения.Доктор Вивека Мурти выдвинут Байденом на должность главного хирурга США, должность также требует утверждения сенатом, фактически аналогична позиции главного санитарного врача страны.Главу отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски Байден выдвинул на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Джефф Зентс займет должность советника президента и координатора программы по управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а Марселе Нуньес - возглавит рабочую группу по борьбе с COVID.Главный инфекционист США Энтони Фаучи принял предложение Байдена стать его главным медицинским советником, он также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней. Как заявил Байден в связи с назначением Фаучи, который входит в команду Трампа по борьбе с коронавирусом, но неоднократно открыто противоречил заявлениям президента: "он (Фаучи) будет говорить мне то, что я должен знать, а не то, что я хочу знать". Он станет седьмым президентом, при котором доведется работать Фаучи.

https://ria.ru/20201204/bayden-1587602962.html

https://ria.ru/20201201/bayden-1587245413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, джо байден, калифорния, сша, в мире