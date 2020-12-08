Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/zdravookhranenie-1588310656.html
Байден представил кандидатов на ключевые посты в здравоохранении
Байден представил кандидатов на ключевые посты в здравоохранении
Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, формально представил свою команду руководителей и советников в сфере здравоохранения. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:54
2020-12-08T22:54
энтони фаучи
джо байден
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7018521ff5d015c89c066473a6aafa42.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, формально представил свою команду руководителей и советников в сфере здравоохранения.Ранее в понедельник пресс-служба Байдена сообщила, что на пост министра здравоохранения, утверждаемого сенатом, был выдвинут генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерр. Если его назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения.Доктор Вивека Мурти выдвинут Байденом на должность главного хирурга США, должность также требует утверждения сенатом, фактически аналогична позиции главного санитарного врача страны.Главу отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски Байден выдвинул на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Джефф Зентс займет должность советника президента и координатора программы по управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а Марселе Нуньес - возглавит рабочую группу по борьбе с COVID.Главный инфекционист США Энтони Фаучи принял предложение Байдена стать его главным медицинским советником, он также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней. Как заявил Байден в связи с назначением Фаучи, который входит в команду Трампа по борьбе с коронавирусом, но неоднократно открыто противоречил заявлениям президента: "он (Фаучи) будет говорить мне то, что я должен знать, а не то, что я хочу знать". Он станет седьмым президентом, при котором доведется работать Фаучи.
https://ria.ru/20201204/bayden-1587602962.html
https://ria.ru/20201201/bayden-1587245413.html
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_19e6eca8cd66469e2cac88db3019b192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони фаучи, джо байден, калифорния, сша, в мире

Байден представил кандидатов на ключевые посты в здравоохранении

22:54 08.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, формально представил свою команду руководителей и советников в сфере здравоохранения.

"Они готовы работать с первого дня", - сказал Байден, представляя свою команду.

Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 05:56
Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента
Ранее в понедельник пресс-служба Байдена сообщила, что на пост министра здравоохранения, утверждаемого сенатом, был выдвинут генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерр. Если его назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения.
Доктор Вивека Мурти выдвинут Байденом на должность главного хирурга США, должность также требует утверждения сенатом, фактически аналогична позиции главного санитарного врача страны.
Главу отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски Байден выдвинул на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Джефф Зентс займет должность советника президента и координатора программы по управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а Марселе Нуньес - возглавит рабочую группу по борьбе с COVID.
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 21:20
Байден представил кандидата на пост министра финансов
Главный инфекционист США Энтони Фаучи принял предложение Байдена стать его главным медицинским советником, он также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней. Как заявил Байден в связи с назначением Фаучи, который входит в команду Трампа по борьбе с коронавирусом, но неоднократно открыто противоречил заявлениям президента: "он (Фаучи) будет говорить мне то, что я должен знать, а не то, что я хочу знать". Он станет седьмым президентом, при котором доведется работать Фаучи.
 
Энтони ФаучиДжо БайденКалифорнияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния