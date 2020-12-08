Байден представил кандидатов на ключевые посты в здравоохранении
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший выборы президента США, формально представил свою команду руководителей и советников в сфере здравоохранения.
"Они готовы работать с первого дня", - сказал Байден, представляя свою команду.
Ранее в понедельник пресс-служба Байдена сообщила, что на пост министра здравоохранения, утверждаемого сенатом, был выдвинут генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерр. Если его назначение будет утверждено, то ведомство впервые в истории возглавит человек латиноамериканского происхождения.
Доктор Вивека Мурти выдвинут Байденом на должность главного хирурга США, должность также требует утверждения сенатом, фактически аналогична позиции главного санитарного врача страны.
Главу отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы Рошель Валенски Байден выдвинул на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Джефф Зентс займет должность советника президента и координатора программы по управлению кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а Марселе Нуньес - возглавит рабочую группу по борьбе с COVID.
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи принял предложение Байдена стать его главным медицинским советником, он также продолжит возглавлять Институт аллергий и инфекционных болезней. Как заявил Байден в связи с назначением Фаучи, который входит в команду Трампа по борьбе с коронавирусом, но неоднократно открыто противоречил заявлениям президента: "он (Фаучи) будет говорить мне то, что я должен знать, а не то, что я хочу знать". Он станет седьмым президентом, при котором доведется работать Фаучи.