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В СФ предложили распространить закон о защите капиталовложений на регионы
В СФ предложили распространить закон о защите капиталовложений на регионы
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что действие закона о защите капиталовложений следует распространить на региональных инвесторов, независимо от... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:38
2020-12-08T14:38
валентина матвиенко
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что действие закона о защите капиталовложений следует распространить на региональных инвесторов, независимо от масштаба их деятельности.Ранее парламентарии приняли закон о защите и поощрении капиталовложений.Матвиенко также отметила, что меры, принимаемые для поддержки бизнеса, должны работать, а не существовать только на бумаге. Так она посетовала, что Минфин и Центробанк до сих пор "не могут договориться, как корректно применять" закон о госгарантиях для бизнеса.Также спикер считает, что нужно продолжать работу по привлечению российских компаний для IPO на отечественные биржи.
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валентина матвиенко, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В СФ предложили распространить закон о защите капиталовложений на регионы

14:38 08.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что действие закона о защите капиталовложений следует распространить на региональных инвесторов, независимо от масштаба их деятельности.
Ранее парламентарии приняли закон о защите и поощрении капиталовложений.

"Закон о защите капиталовложений пока распространяется на крупные проекты. Может быть, следует распространить (его действие) и на другие региональные инвестиционные проекты, независимо от масштаба их деятельности", - сказала парламентарий во вторник на заседании Совета по развитию финрынка при СФ.

Матвиенко также отметила, что меры, принимаемые для поддержки бизнеса, должны работать, а не существовать только на бумаге. Так она посетовала, что Минфин и Центробанк до сих пор "не могут договориться, как корректно применять" закон о госгарантиях для бизнеса.
Александр Арнольдович Браверман - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:20
Объем гарантийной поддержки бизнеса достиг 315 миллиардов рублей
Также спикер считает, что нужно продолжать работу по привлечению российских компаний для IPO на отечественные биржи.
"Обидно, когда ведущие отечественные компании размещают акции на зарубежных биржах. Значит, что-то не так, есть что усовершенствовать. Нужно продолжать эту работу", - заключила она.
 
Валентина МатвиенкоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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