https://ria.ru/20201208/zaschita-1588219402.html

В СФ предложили распространить закон о защите капиталовложений на регионы

В СФ предложили распространить закон о защите капиталовложений на регионы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что действие закона о защите капиталовложений следует распространить на региональных инвесторов, независимо от... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:38

2020-12-08T14:38

2020-12-08T14:38

валентина матвиенко

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что действие закона о защите капиталовложений следует распространить на региональных инвесторов, независимо от масштаба их деятельности.Ранее парламентарии приняли закон о защите и поощрении капиталовложений.Матвиенко также отметила, что меры, принимаемые для поддержки бизнеса, должны работать, а не существовать только на бумаге. Так она посетовала, что Минфин и Центробанк до сих пор "не могут договориться, как корректно применять" закон о госгарантиях для бизнеса.Также спикер считает, что нужно продолжать работу по привлечению российских компаний для IPO на отечественные биржи.

https://ria.ru/20201203/biznes-1587532244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, министерство финансов рф (минфин россии), экономика