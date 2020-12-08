https://ria.ru/20201208/zakonoproekt-1588269155.html

Госдума отклонила законопроект о бэби-боксах

Госдума отклонила законопроект о бэби-боксах

Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроект о бэби-боксах, который находился на рассмотрении ГД с 2017 года. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:54

2020-12-08T17:54

2020-12-08T17:54

россия

оксана пушкина

госдума рф

единая россия

сергей неверов

общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроект о бэби-боксах, который находился на рассмотрении ГД с 2017 года.Авторы проекта, депутаты ГД и сенаторы, предполагали наделить регионы правом самостоятельно принимать решение об установке бэби-боксов или отказе от них. Кроме того, законопроектом предлагается создание специализированных мест для анонимного оставления ребенка именно в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.Как отмечается в заключении на проект профильного комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, законопроект не содержит правовых оснований и условий, которые являлись бы "основой" для принятия решения органом власти субъекта РФ о создании мест для анонимного оставления ребенка. Кроме того, в представленной редакции проекта не прописано, как будет определяться фактический возраст ребенка (в проекте указан возраст оставляемых новорожденных - "до четырех недель"), а также не определены последствия нарушения такого условия. Кроме того, документ не устанавливает порядок учета детей, оставленных в бэби-боксах, а также механизм контроля за их дальнейшей судьбой.Ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил журналистам, что доработанный вариант проекта будет перевнесен в Думу в начале 2021 года. Он отметил, что документ в его первоначальном виде "требует серьезной доработки". Неверов добавил, что проблема требует решения, но "продуманного и взвешенного", проект будет доработан с учетом мнения медицинского сообщества, экспертов и регионального опыта. По его данным, сегодня в 16 субъектах Российской Федерации существуют "окна жизни".В свою очередь, один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в своем Telegram-канале рассказала, что новая доработанная редакция законопроекта о местах для анонимного оставления ребенка будет обозначать их как "окна жизни", а не бэби-боксы. В новую версию проекта, по ее данным, будут внесены дополнения с учетом рекомендаций Минздрава. Также она подчеркнула, что авторы проекта – "за спасение каждой детской жизни". "Бэби-боксы - это единственный на сегодняшний день цивилизованный способ оставления ребенка при драматических обстоятельствах в жизни женщины",- отметила Пушкина. По ее данным, с 2013 года с помощью бэби-боксов по всей России спасено более 150 детей.

https://ria.ru/20201208/matkapital-1588207564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оксана пушкина, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество