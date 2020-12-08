Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201208/vzryvy-1588129540.html
В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ
В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ
Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:20
2020-12-08T02:37
война в сирии
голанские высоты
москва
сирия
израиль
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155553/00/1555530060_0:116:1686:1064_1920x0_80_0_0_697f49a93176130284481a15c0a2d90e.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.Детали происшествия пока не сообщаются.Телеканал позднее сообщил, что взрывы, которые были слышны в Кунейтре, прогремели на территории Голанских высот.Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана и считается территорией повышенной напряженности.
https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html
голанские высоты
москва
сирия
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155553/00/1555530060_3:0:1526:1142_1920x0_80_0_0_80cc6639803b38047741d4fa2d89d631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
голанские высоты, москва, сирия, израиль, ливан, в мире

В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ

02:20 08.12.2020 (обновлено: 02:37 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоселение Бейт Джан. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах.
Поселение Бейт Джан. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах. - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.
Детали происшествия пока не сообщаются.
Телеканал позднее сообщил, что взрывы, которые были слышны в Кунейтре, прогремели на территории Голанских высот.
Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана и считается территорией повышенной напряженности.
На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:07Война в Сирии
Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии
 
Война в СирииГоланские высотыМоскваСирияИзраильЛиванВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37В СПЧ рассказали о повестке встречи с Путиным
17:37Гинцбург оценил ограничения на прием алкоголя при вакцинации от COVID-19
17:36РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
Лента новостейМолния