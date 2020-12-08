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В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ
В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ
Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:20
2020-12-08T02:20
2020-12-08T02:37
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.Детали происшествия пока не сообщаются.Телеканал позднее сообщил, что взрывы, которые были слышны в Кунейтре, прогремели на территории Голанских высот.Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана и считается территорией повышенной напряженности.
https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html
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