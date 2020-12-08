https://ria.ru/20201208/vzryvy-1588129540.html

В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ

В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ

Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T02:20

2020-12-08T02:20

2020-12-08T02:37

война в сирии

голанские высоты

москва

сирия

израиль

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155553/00/1555530060_0:116:1686:1064_1920x0_80_0_0_697f49a93176130284481a15c0a2d90e.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской провинции Кунейтра у Голанских высот, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.Детали происшествия пока не сообщаются.Телеканал позднее сообщил, что взрывы, которые были слышны в Кунейтре, прогремели на территории Голанских высот.Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана и считается территорией повышенной напряженности.

https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html

голанские высоты

москва

сирия

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голанские высоты, москва, сирия, израиль, ливан, в мире