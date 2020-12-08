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В Рязанской области 31 декабря станет выходным днем
В Рязанской области 31 декабря станет выходным днем
Власти Рязанской области объявили последний день уходящего года выходным в регионе, информирует облправительство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:35
2020-12-08T12:35
султан хамзаев
ярослав нилов
новый год
лдпр
госдума рф
рязанская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области объявили последний день уходящего года выходным в регионе, информирует облправительство в своем Telegram-канале.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.До этого порядка 10 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил ранее один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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султан хамзаев, ярослав нилов, новый год, лдпр, госдума рф, рязанская область, общество

В Рязанской области 31 декабря станет выходным днем

12:35 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСтеклянные новогодние шары, расписанные вручную, на фабрике игрушек "Бирюсинка" в Красноярске
Стеклянные новогодние шары, расписанные вручную, на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области объявили последний день уходящего года выходным в регионе, информирует облправительство в своем Telegram-канале.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
"Официально: 31 декабря в Рязанской области – выходной день. Рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства Рязанской области", - говорится в сообщении правительства региона.
До этого порядка 10 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил ранее один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
 
Султан ХамзаевЯрослав НиловНовый годЛДПРГосдума РФРязанская областьОбщество
 
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