В Рязанской области 31 декабря станет выходным днем
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСтеклянные новогодние шары, расписанные вручную, на фабрике игрушек "Бирюсинка" в Красноярске
ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области объявили последний день уходящего года выходным в регионе, информирует облправительство в своем Telegram-канале.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
"Официально: 31 декабря в Рязанской области – выходной день. Рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства Рязанской области", - говорится в сообщении правительства региона.
До этого порядка 10 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил ранее один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.