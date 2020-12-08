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В Рязанской области 31 декабря станет выходным днем

В Рязанской области 31 декабря станет выходным днем

Власти Рязанской области объявили последний день уходящего года выходным в регионе, информирует облправительство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:35

2020-12-08T12:35

2020-12-08T12:35

султан хамзаев

ярослав нилов

новый год

лдпр

госдума рф

рязанская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Власти Рязанской области объявили последний день уходящего года выходным в регионе, информирует облправительство в своем Telegram-канале.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.До этого порядка 10 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил ранее один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

рязанская область

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султан хамзаев, ярослав нилов, новый год, лдпр, госдума рф, рязанская область, общество