https://ria.ru/20201208/vuzy-1588227598.html

Онлайн-конференция о проблемах театральных вузов страны в пандемию

Онлайн-конференция о проблемах театральных вузов страны в пандемию

15 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Образование в театральных вузах России в эпоху COVID-19. Итоги года".

2020-12-08T15:08

2020-12-08T15:08

2020-12-08T15:08

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования. Что именно изменил коронавирус в учебном году 2019/2020 в театральных вузах страны? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы