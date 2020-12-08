Онлайн-конференция о проблемах театральных вузов страны в пандемию
15 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Образование в театральных вузах России в эпоху COVID-19. Итоги года".
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Участники:
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.
Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования. Что именно изменил коронавирус в учебном году 2019/2020 в театральных вузах страны? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ.
Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования. Что именно изменил коронавирус в учебном году 2019/2020 в театральных вузах страны? Разрабатывается ли вариант обучения актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей других театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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