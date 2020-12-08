https://ria.ru/20201208/vrachi-1588132026.html

В Магаданской области оспорили всероссийский рейтинг вредных привычек

В Магаданской области оспорили всероссийский рейтинг вредных привычек

В Магаданской области благополучная ситуация с потреблением алкоголя, рейтинг вредных привычек не учитывает многие региональные особенности, так РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T04:01

2020-12-08T04:01

2020-12-08T04:24

россия

северный кавказ

дальний восток

магадан

магаданская область

общество

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МАГАДАН, 8 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. В Магаданской области благополучная ситуация с потреблением алкоголя, рейтинг вредных привычек не учитывает многие региональные особенности, так РИА Новости прокомментировала лидерство Колымы по вредным привычкам заместитель главного врача Магаданского наркологического диспансера Наталья Калашникова.В топ-5 регионов России, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему вошли четыре республики Северного Кавказа. Замыкают рейтинг регионы Сибири и Дальнего Востока. Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга и по результатам прошлого года, не изменились и их места.Она также добавила, что в Магаданской области традиционно живут коренные малочисленные народы Севера, организм которых не перерабатывает алкоголь, так что они быстро привыкают к его употреблению. Но показатели региона улучшаются год от года."По сравнению с 2019 годом на 9% снизилось потребление алкоголя в регионе. Снизилась и первичная заболеваемость. А что касается наркомании, наши показатели вообще ниже среднероссийских в два раза… Количество отравлений суррогатным алкоголем снизилось на 25%. Что касается выпивающих несовершеннолетних, у нас их почти нет, на учете во всем регионе стоят всего 23 человека", - дополнила собеседница.

https://ria.ru/20201207/vrednye-privychki-1587939088.html

россия

северный кавказ

дальний восток

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный кавказ, дальний восток, магадан, магаданская область, общество