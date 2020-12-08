В Магаданской области оспорили всероссийский рейтинг вредных привычек
04:01 08.12.2020 (обновлено: 04:24 08.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВ Российской Федерации вступает в силу новый "Технический регламент на табачную продукцию"
МАГАДАН, 8 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. В Магаданской области благополучная ситуация с потреблением алкоголя, рейтинг вредных привычек не учитывает многие региональные особенности, так РИА Новости прокомментировала лидерство Колымы по вредным привычкам заместитель главного врача Магаданского наркологического диспансера Наталья Калашникова.
В топ-5 регионов России, жители которых не склонны к вредным привычкам, по итогам 2017-2019 годов по-прежнему вошли четыре республики Северного Кавказа. Замыкают рейтинг регионы Сибири и Дальнего Востока. Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга и по результатам прошлого года, не изменились и их места.
"В основе рейтинга именно количество алкоголя, приобретенного в магазинах. Нигде не учитывается кустарный алкоголь, хотя хорошо известно, что в тех же республиках Кавказа принято делать домашнее виноградное вино. Где-то имеются традиции самогоноварения. У нас этого нет. Кроме того, на наши показатели влияют вахтовики-золотодобытчики, которые сейчас, в период пандемии, между вахтами довольно много времени проводят в Магадане. И часто как раз употребляют спиртное", - рассказала собеседница агентства.
Она также добавила, что в Магаданской области традиционно живут коренные малочисленные народы Севера, организм которых не перерабатывает алкоголь, так что они быстро привыкают к его употреблению. Но показатели региона улучшаются год от года.
"По сравнению с 2019 годом на 9% снизилось потребление алкоголя в регионе. Снизилась и первичная заболеваемость. А что касается наркомании, наши показатели вообще ниже среднероссийских в два раза… Количество отравлений суррогатным алкоголем снизилось на 25%. Что касается выпивающих несовершеннолетних, у нас их почти нет, на учете во всем регионе стоят всего 23 человека", - дополнила собеседница.