https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588305990.html
Мурашко рассказал, кого провакцинируют от COVID-19 в первую очередь
Мурашко рассказал, кого провакцинируют от COVID-19 в первую очередь
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в первоочередные списки на вакцинацию от COVID-19 должны будут попасть пациенты с хроническими заболеваниями и... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:51
2020-12-08T21:51
2020-12-08T21:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в первоочередные списки на вакцинацию от COVID-19 должны будут попасть пациенты с хроническими заболеваниями и работники служб жизнеобеспечения.Он отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, они входят в максимальную категорию риска. Также прививки сделают учителя, социальные работники."Далее, конечно, это категории риска, пациенты, имеющие хронические заболевания, тот персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения, также должен попасть в первоочередные списки", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество