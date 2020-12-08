https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588269672.html

Центр Гамалеи готов обучить украинских медиков вакцинированию от COVID-19

Центр Гамалеи готов обучить украинских медиков вакцинированию от COVID-19

Центр Гамалеи готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса, заявил глава центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:56

2020-12-08T17:56

2020-12-08T17:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

александр гинцбург

кирилл дмитриев

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_fbe41efec9f8f1019308da6658b789e9.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр Гамалеи готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса, заявил глава центра Александр Гинцбург."Мы сделаем все максимально, на что мы способны и по времени, и по качеству, чтобы перенести эту технологию, обучить специалистов на той площадке, которую, соответственно, вы подобрали на территории Украины, я вам гарантирую, что это мы сделаем максимально быстро", - заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.Медведчук во вторник посетил Центр Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588261712.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, кирилл дмитриев, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, украина, в мире