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https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588269672.html
Центр Гамалеи готов обучить украинских медиков вакцинированию от COVID-19
Центр Гамалеи готов обучить украинских медиков вакцинированию от COVID-19
Центр Гамалеи готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса, заявил глава центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:56
2020-12-08T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
александр гинцбург
кирилл дмитриев
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр Гамалеи готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса, заявил глава центра Александр Гинцбург."Мы сделаем все максимально, на что мы способны и по времени, и по качеству, чтобы перенести эту технологию, обучить специалистов на той площадке, которую, соответственно, вы подобрали на территории Украины, я вам гарантирую, что это мы сделаем максимально быстро", - заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.Медведчук во вторник посетил Центр Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, кирилл дмитриев, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, украина, в мире

Центр Гамалеи готов обучить украинских медиков вакцинированию от COVID-19

17:56 08.12.2020
 
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр Гамалеи готов обучить украинских специалистов для вакцинирования граждан Украины от коронавируса, заявил глава центра Александр Гинцбург.
"Мы сделаем все максимально, на что мы способны и по времени, и по качеству, чтобы перенести эту технологию, обучить специалистов на той площадке, которую, соответственно, вы подобрали на территории Украины, я вам гарантирую, что это мы сделаем максимально быстро", - заявил Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Медведчук во вторник посетил Центр Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньАлександр ГинцбургКирилл ДмитриевВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоУкраинаВ мире
 
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