Гинцбург оценил совет не пить 42 дня во время вакцинации
17:37 08.12.2020 (обновлено: 19:09 08.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня, отметил, что один бокал шампанского выпить можно.
"Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой", - рассказал Гинцбург.
"Бокал шампанского выпить можно! Но стакан водки - это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет", - добавил глава центра Гамалеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.