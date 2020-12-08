https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588264637.html

Гинцбург оценил совет не пить 42 дня во время вакцинации

Гинцбург оценил совет не пить 42 дня во время вакцинации

Глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:37

2020-12-08T17:37

2020-12-08T19:09

нии им. гамалеи

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня, отметил, что один бокал шампанского выпить можно."Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой", - рассказал Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582936677.html

россия

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нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество