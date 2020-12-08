Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588264637.html
Гинцбург оценил совет не пить 42 дня во время вакцинации
Гинцбург оценил совет не пить 42 дня во время вакцинации
Глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:37
2020-12-08T19:09
нии им. гамалеи
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587817473_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_0a21a820d0da72ddf030303e8890a863.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня, отметил, что один бокал шампанского выпить можно."Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой", - рассказал Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582936677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587817473_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_3e4328a50dd49370eeb8d9af4b94ad24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество

Гинцбург оценил совет не пить 42 дня во время вакцинации

17:37 08.12.2020 (обновлено: 19:09 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
Медработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня, отметил, что один бокал шампанского выпить можно.
"Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой", - рассказал Гинцбург.
Бармен готовит коктейль Короновирус в баре Разведка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:11Распространение нового коронавируса
Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус
"Бокал шампанского выпить можно! Но стакан водки - это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет", - добавил глава центра Гамалеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаНИИ им. ГамалеиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния