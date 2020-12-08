https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588249305.html

Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней

Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней

Доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин прокомментировал "Говорит РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:46

2020-12-08T16:46

2020-12-08T16:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин прокомментировал "Говорит Москва" рекомендацию главы Роспотребнадзора Анны Поповой не пить алкоголь за 14 дней до прививки от коронавируса и 42 дня после.Он отметил, что организм готовится бороться с инфекцией, а его защитная система находится в возбужденном состоянии. Спиртное может привести к серьезным последствиям. Бокал шампанского, как пояснил ученый, не сильно повредит человеку, однако злоупотреблять алкогольными напитками не стоит.Он предупредил, что у человека может случиться анафилактический шок.Ранее глава Роспотребнадзора заявила о необходимости отказаться от алкоголя за две недели до вакцинации и на 42 после нее. Она объяснила это тем, что иммунитет вырабатывается на протяжении 21 дней между двумя прививками, и еще 21 после.На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, при этом в первую очередь необходимо обеспечить ею группы риска — врачей, учителей и соцработников.На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/onischenko-1588128742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество