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Попова рекомендовала желающим привиться от коронавируса не пить 56 суток
Попова рекомендовала желающим привиться от коронавируса не пить 56 суток
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:32
2020-12-08T14:32
2020-12-08T15:38
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь."Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня", — сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что 42 дня от первой инъекции — период формирования иммунитета, в этот период надо поберечь себя.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество