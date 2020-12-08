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https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588215875.html
Томская область получила тысячу доз "Спутника V" для начала вакцинации
Томская область получила тысячу доз "Спутника V" для начала вакцинации
Томская область получила первую тысячу доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", вакцинация населения начнется с 11 декабря, сообщает во вторник... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:25
2020-12-08T14:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
томская область
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Томская область получила первую тысячу доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", вакцинация населения начнется с 11 декабря, сообщает во вторник обладминистрация."С 11 декабря в Томской области начнется вакцинация населения от СOVID-19. Регион получил тысячу доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что вакцину с соблюдением обязательных требований по условиям хранения разместили в Томске на складе одной из медицинских организаций. В течение недели препарат доставят во все муниципалитеты. В вакцинации от COVID-19 будет задействовано около 30 медицинских организаций."В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет", - приводятся в сообщении слова начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.Прививка ставится в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет проводиться по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит отсутствие или наличие противопоказаний.Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V") - двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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томская область
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, томская область

Томская область получила тысячу доз "Спутника V" для начала вакцинации

14:25 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Томская область получила первую тысячу доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", вакцинация населения начнется с 11 декабря, сообщает во вторник обладминистрация.
"С 11 декабря в Томской области начнется вакцинация населения от СOVID-19. Регион получил тысячу доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Власти отмечают, что вакцину с соблюдением обязательных требований по условиям хранения разместили в Томске на складе одной из медицинских организаций. В течение недели препарат доставят во все муниципалитеты. В вакцинации от COVID-19 будет задействовано около 30 медицинских организаций.
"В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет", - приводятся в сообщении слова начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.
Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Прививка ставится в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет проводиться по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит отсутствие или наличие противопоказаний.
Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V") - двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТомская область
 
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