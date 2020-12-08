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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588156035.html
Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации от COVID-19
Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации от COVID-19
Роскомнадзор указал СМИ и соцсетям на недопустимость распространения ложной информации касательно необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:35
2020-12-08T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Роскомнадзор указал СМИ и соцсетям на недопустимость распространения ложной информации касательно необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности используемых вакцин, соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации, как отметили в ведомстве, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан."Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О СМИ"), а также о недопустимости распространения фейков", - отмечается на сайте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации от COVID-19

10:35 08.12.2020 (обновлено: 10:36 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Роскомнадзор указал СМИ и соцсетям на недопустимость распространения ложной информации касательно необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности используемых вакцин, соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.
"В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - говорится на сайте Роскомнадзора.
Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации, как отметили в ведомстве, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
"Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О СМИ"), а также о недопустимости распространения фейков", - отмечается на сайте.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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