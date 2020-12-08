Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации от COVID-19
10:35 08.12.2020 (обновлено: 10:36 08.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Роскомнадзор указал СМИ и соцсетям на недопустимость распространения ложной информации касательно необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности используемых вакцин, соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.
"В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - говорится на сайте Роскомнадзора.
Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации, как отметили в ведомстве, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
"Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О СМИ"), а также о недопустимости распространения фейков", - отмечается на сайте.
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