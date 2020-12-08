https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588156035.html

Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации от COVID-19

Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации от COVID-19

Роскомнадзор указал СМИ и соцсетям на недопустимость распространения ложной информации касательно необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:35

2020-12-08T10:35

2020-12-08T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Роскомнадзор указал СМИ и соцсетям на недопустимость распространения ложной информации касательно необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности используемых вакцин, соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации, как отметили в ведомстве, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан."Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О СМИ"), а также о недопустимости распространения фейков", - отмечается на сайте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество