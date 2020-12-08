https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588125950.html

Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T00:43

2020-12-08T00:43

2020-12-08T05:03

распространение нового коронавируса

никола стерджен

филипп (король бельгии)

борис джонсон

astrazeneca

sanofi

оксфордский университет

англия

уэльс

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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начнут получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.Сначала группы рискаВ приоритетном порядке иммунизация будет проводиться среди групп риска - десяти определенных правительством групп населения. Главным критерием при определении приоритетности британские эксперты выбрали возраст пациентов, так как наиболее тяжелое течение заболевания и наивысшая смертность от COVID-19 отмечалась в старших возрастных группах. Медики и ухаживающие за пациентами соцработники были также причислены к группе риска из-за непосредственного контакта с зараженными.Как рассказал ранее представитель британского Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации профессор Вей Лим, третьими в "очереди" на вакцинацию находятся те, кому больше 75 лет, за ними – люди старше 70 лет, затем люди старше 65 лет. После них прививки будут сделаны жителям страны в возрасте от 16 до 64 лет с хроническими и сопутствующими заболеваниями. Затем в ступенчатом режиме будут провакцинированны группы людей от 60 лет, от 55 лет и от 50 лет. После этого вакцина будет доступна для остальных жителей страны.Согласно заявлениям официального представителя британского правительства, большая часть наиболее уязвимых перед заражением коронавирусом британцев будет провакцинирована в январе-феврале следующего года."У нас заказаны 40 миллионов доз вакцины, но объемы поставок - и наш прогресс (по вакцинации) в декабре - зависят от объемов производства. Большая часть уязвимых будет провакцинирована в январе-феврале", - сказал журналистам представитель правительства.Всего, по его словам, численность определенных правительством для приоритетной вакцинации категорий населения достигает 25 миллионов человек.Ранее власти заявляли о намерении провакцинировать все группы риска и медиков к концу апреля, таким образом, основная часть населения начнет получать прививки с мая.Скорость вакцинации зависит от объемов производства и скорость доставки по стране. Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявлял 2 декабря, что со складов производителя вакцины в Бельгии уже отгружается 800 доз для распространения в Британии.ПроцедураПрививка будет делаться специалистами Национальной службы здравоохранения в поликлиниках и больницах по месту жительства или в специально созданных центрах вакцинации. В частности, в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии работают 50 центров вакцинации, в Шотландии открылись 23. Помогать медикам будут военные, они уже подключились к работе по доставке вакцин.Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Получить прививку смогут все, кто на законных основаниях проживает в Великобритании и обладает статусом резидента. Жители страны должны ожидать писем от врачебной практики с приглашением пройти вакцинацию. На первых порах, пока не будет произведено избыточное количество вакцин, сделать прививку от коронавируса в частном порядке не получится. Также не смогут сделать прививки иностранцы, не обладающие статусом резидента и туристы.По заявлению британских экспертов, вакцина Pfizer/BioNTech безопасна для пациентов всех возрастных групп, эффективна на 95% и вызывает лишь незначительные побочные эффекты, которые длятся около одного дня. Вакцина двухкомпонентная, две дозы вводятся с промежутком в 21 день. При этом иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины.При первом уколе пациенту будет выдаваться так называемая "карта вакцинации", в которую будет записываться дата прививки, название и номер партии. Карточку нужно будет принести с собой на второй укол, в нее будет внесена информация и о нем.СМИ заявили, что данная карточка сможет стать "иммунным паспортом", который впоследствии может быть использован для путешествий без карантина и похода на массовые мероприятия. Однако канцелярия правительства категорически опровергла такую возможность, заявив, что данный документ является стандартом при вакцинации и используется для того, чтобы у пациента была информация о введенном препарате.Ранее сообщалось, что вакцину Pfizer/BioNTech следует хранить при крайне низких температурах, и власти некоторых районов заявили о нехватке оборудования для хранения. Однако в день сертификации вакцины глава рабочей группы британской комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед рассказал, что данную вакцину можно применять при температуре 2-8 градусов по Цельсию.Долгосрочное хранение вакцины возможно при температурах не выше минус 70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней.Популяризация прививокКоролева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп могут получить вакцину в приоритетном порядке, так как им 94 и 99 лет соответственно. Однако Букингемский дворец заявил, что королевская семья будет ждать прививок в порядке общей очереди, а также опроверг заявления СМИ, что королева может сделать прививку публично, чтобы стимулировать граждан страны прививаться.Премьер Борис Джонсон, активно призывающий сограждан вакцинироваться, возможно, пойдет на то, чтобы сделать укол в прямом эфире, чтобы доказать безопасность вакцины. Пресс-секретарь премьера, отвечая на вопрос журналистов сказала, что "зная характер премьера, не стоит этого исключать". Однако она подвернула, что данный шаг будет тщательно взвешиваться для того, чтобы исключить ситуацию, когда отданную Джонсону вакцину недополучит действительно нуждающийся пациент из группы риска или врач.Доказать безопасность вакцины в прямом эфире на собственном примере выразил готовность и глава минздрава Хэнкок. Не исключила, по заявлениям СМИ, участия в таком "марафоне" и первый министр Шотландии Никола Стерджен.В целом британцы ждут возможности сделать прививку и, согласно опросам, на иммунизацию согласны больше половины жителей страны."Более половины - или 57% - совершеннолетних британцев заявили, что сделали бы себе прививку. Только 15% опрошенных заявили, что воздержались бы от этого", - свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса социологической и консалтинговой компании Savanta.Больше всего желающих привиться от коронавируса в группе старше 55 лет – готовы к вакцинации 70%, не хотят этого 11%. Наибольший процент противников вакцинации отмечается в возрастной группе 18-34 года: их 18% при 47% готовых к прививке. В группе 35-54 года за вакцинацию выступает 51%, против - 17%.Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587428440.html

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https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588092099.html

https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587535342.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588031979.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972860.html

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никола стерджен, филипп (король бельгии), борис джонсон, astrazeneca , sanofi, оксфордский университет, англия, уэльс, лондон, сша, в мире