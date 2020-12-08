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В РФПИ отметили изменения в позиции зарубежных стран по "Спутник V"
В РФПИ отметили изменения в позиции зарубежных стран по "Спутник V"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечает позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности - из Евросоюза,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:33
2020-12-08T16:43
оппозиционная платформа - за жизнь
александр гинцбург
кирилл дмитриев
виктор медведчук
евросоюз
южная корея
венесуэла
белоруссия
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечает позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности - из Евросоюза, относительно применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.Ранее во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине."Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности, из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины "Спутник V" исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры", - сказал глава РФПИ, слова которого приводятся в сообщении фонда по итогам встречи."Кроме того, возможно производство вакцины "Спутник V" на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. Партнерство по вакцинам - единственный успешный путь для преодоления пандемии", - добавил Дмитриев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, кирилл дмитриев, виктор медведчук, евросоюз, южная корея, венесуэла, белоруссия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

В РФПИ отметили изменения в позиции зарубежных стран по "Спутник V"

16:33 08.12.2020 (обновлено: 16:43 08.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечает позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности - из Евросоюза, относительно применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
Ранее во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
"Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности, из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины "Спутник V" исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры", - сказал глава РФПИ, слова которого приводятся в сообщении фонда по итогам встречи.
"Кроме того, возможно производство вакцины "Спутник V" на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. Партнерство по вакцинам - единственный успешный путь для преодоления пандемии", - добавил Дмитриев.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаОппозиционная платформа - За жизньАлександр ГинцбургКирилл ДмитриевВиктор МедведчукЕвросоюзЮжная КореяВенесуэлаБелоруссияВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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