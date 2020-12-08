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https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588246069.html
Медведчук обсудил с Гинцбургом применение вакцины "Спутник V" на Украине
Медведчук обсудил с Гинцбургом применение вакцины "Спутник V" на Украине
Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во вторник посетил Центр Гамалеи, где встретился с директором... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:33
2020-12-08T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
александр гинцбург
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во вторник посетил Центр Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.Ранее Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, владимир зеленский

Медведчук обсудил с Гинцбургом применение вакцины "Спутник V" на Украине

16:33 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во вторник посетил Центр Гамалеи, где встретился с директором центра Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
Ранее Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньАлександр ГинцбургВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВладимир Зеленский
 
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