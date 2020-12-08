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Вице-премьер Борисов отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V"
Вице-премьер Борисов отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V"
Вице-премьер Юрий Борисов отметил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:59
2020-12-08T15:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
юрий борисов (вице-премьер)
здоровье - общество
сербия
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов отметил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V".Об этом он заявил во время встречи сопредседателей межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Cербскую сторону возглавляет министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.Борисов напомнил, что на прошлой неделе Сербия получила от России вакцину "Спутник V" и пожелал показать высокий результат успешности."У нас в этом сомнений нет исходя из статистики, которую мы имеем", - сказал Борисов."Может быть с помощью этой вакцины, может быть и других наших и ваших наработок, будем бороться с этой чумой 21 века", - сказал Борисов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, юрий борисов (вице-премьер), здоровье - общество, сербия, общество

Вице-премьер Борисов отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V"

15:59 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов отметил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V".
Об этом он заявил во время встречи сопредседателей межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Cербскую сторону возглавляет министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.
Борисов напомнил, что на прошлой неделе Сербия получила от России вакцину "Спутник V" и пожелал показать высокий результат успешности.
"У нас в этом сомнений нет исходя из статистики, которую мы имеем", - сказал Борисов.
"Может быть с помощью этой вакцины, может быть и других наших и ваших наработок, будем бороться с этой чумой 21 века", - сказал Борисов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮрий Борисов (вице-премьер)Здоровье - ОбществоСербияОбщество
 
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