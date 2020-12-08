https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588237251.html

Вице-премьер Борисов отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V"

Вице-премьер Борисов отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V"

Вице-премьер Юрий Борисов отметил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:59

2020-12-08T15:59

2020-12-08T15:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

юрий борисов (вице-премьер)

здоровье - общество

сербия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов отметил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V".Об этом он заявил во время встречи сопредседателей межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Cербскую сторону возглавляет министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.Борисов напомнил, что на прошлой неделе Сербия получила от России вакцину "Спутник V" и пожелал показать высокий результат успешности."У нас в этом сомнений нет исходя из статистики, которую мы имеем", - сказал Борисов."Может быть с помощью этой вакцины, может быть и других наших и ваших наработок, будем бороться с этой чумой 21 века", - сказал Борисов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сербия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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