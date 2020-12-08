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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588213285.html
Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне
Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне
Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:19
2020-12-08T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
johnson & johnson
билл гейтс
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в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем онлайн-выступлении на конференции Singapore FinTech Festival, опубликованном на YouTube-канале CNBC International TV."Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил Гейтс в ответ на вопрос о его мнении касательно будущего вакцинации от коронавируса.По словам Гейтса, одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Он не назвал компанию-производителя шестой вакцины.Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в 2021 году позволит преодолеть пандемию коронавируса к 2022 году.Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Во вторник, 8 декабря, страна начала широкую вакцинацию от COVID-19. Первую прививку получила 90-летняя жительница Ковентри.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, билл гейтс, сша, в мире

Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне

14:19 08.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем онлайн-выступлении на конференции Singapore FinTech Festival, опубликованном на YouTube-канале CNBC International TV.
"Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил Гейтс в ответ на вопрос о его мнении касательно будущего вакцинации от коронавируса.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
По словам Гейтса, одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Он не назвал компанию-производителя шестой вакцины.
Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в 2021 году позволит преодолеть пандемию коронавируса к 2022 году.
Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Во вторник, 8 декабря, страна начала широкую вакцинацию от COVID-19. Первую прививку получила 90-летняя жительница Ковентри.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaJohnson & JohnsonБилл ГейтсСШАВ мире
 
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