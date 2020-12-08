https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588213285.html

Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне

Билл Гейтс ждет, что шесть вакцин от COVID-19 будут доступны к весне

Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:19

2020-12-08T14:19

2020-12-08T14:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

johnson & johnson

билл гейтс

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем онлайн-выступлении на конференции Singapore FinTech Festival, опубликованном на YouTube-канале CNBC International TV."Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил Гейтс в ответ на вопрос о его мнении касательно будущего вакцинации от коронавируса.По словам Гейтса, одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Он не назвал компанию-производителя шестой вакцины.Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в 2021 году позволит преодолеть пандемию коронавируса к 2022 году.Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Во вторник, 8 декабря, страна начала широкую вакцинацию от COVID-19. Первую прививку получила 90-летняя жительница Ковентри.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, билл гейтс, сша, в мире