https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html
Ученые назвали самый эффективный способ вакцинации от COVID-19
Ученые назвали самый эффективный способ вакцинации от COVID-19
Американские ученые выяснили, что интраназальное введение вакцины от COVID-19 — распыление в носовой полости — более эффективно, чем внутримышечные инъекции. К... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:32
2020-12-08T12:32
2020-12-08T15:35
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
astrazeneca
оксфордский университет
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сша
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что интраназальное введение вакцины от COVID-19 — распыление в носовой полости — более эффективно, чем внутримышечные инъекции. К тому же такой вариант защищает от инфекции верхние дыхательные пути. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.Поиск эффективной вакцины имеет решающее значение для предотвращения пандемии. Из вакцин-кандидатов против COVID-19, которые проходят сейчас клиническую оценку, 13 находятся на последней стадии испытаний.Исследователи из Файнбергской школы медицины Северо-Западного университета США вместе с коллегами из других американских клиник и университетов сравнили на золотистых сирийских хомяках эффективность и защитную способность вакцины от коронавируса при интраназальном и внутримышечном введении.В качестве образца они взяли вакцину на основе рекомбинантного вектора аденовируса шимпанзе, кодирующего предварительно стабилизированный S-белок коронавируса (ChAd-SARS-CoV-2-S), аналогичную той, которая разработана учеными Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca.Исследователи обнаружили, что в обоих случаях однократная доза вакцины вызывала устойчивый иммунный ответ, который может нейтрализовать SARS-CoV-2. Тем не менее при интраназальном введении титры антител были в шесть раз выше, чем при внутримышечном.Кроме того, у иммунизированных через нос хомяков было меньше живых вирусов и вирусной РНК в легких и мазках из носа и, как следствие, меньше инфицированных клеток и более низкий уровень экспрессии воспалительных генов в легких. Ученые отмечают, что интраназальное введение вакцины, в отличие от внутримышечного, защищает верхние дыхательные пути, обеспечивая более эффективную защиту от SARS-CoV-2. Кроме того, у него есть и другие преимущества по сравнению с традиционными инъекциями. Во-первых, распыление в носовой полости менее инвазивно, чем укол. Во-вторых, оно обеспечивает дополнительный иммунный ответ слизистых оболочек."В целом наши исследования на хомяках показывают, что интраназальная доставка вакцины ChAd-SARS-CoV-2-S обеспечивает лучшую защиту от заражения SARS-CoV-2, связанную с более низкими уровнями вируса в легких, верхних и нижних дыхательных путях, отсутствием потери веса и уменьшением воспаления в легких", — пишут авторы статьи.Исследователи отмечают, что для принятия решений о форме выпуска вакцины необходимо провести доклинические и клинические испытания на людях, чтобы определить ее эффективность и безопасность.На сегодняшний день единственная лицензированная вакцина, которая производится в форме спрея, — это вакцина против вируса гриппа для людей в возрасте от двух до 50 лет.
https://ria.ru/20201204/melatonin-1587633499.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, astrazeneca , оксфордский университет, северо-западный университет, сша
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что интраназальное введение вакцины от COVID-19 — распыление в носовой полости — более эффективно, чем внутримышечные инъекции. К тому же такой вариант защищает от инфекции верхние дыхательные пути. Результаты исследования опубликованы
на сайте препринтов bioRxiv.
Поиск эффективной вакцины имеет решающее значение для предотвращения пандемии. Из вакцин-кандидатов против COVID-19, которые проходят сейчас клиническую оценку, 13 находятся на последней стадии испытаний.
Исследователи из Файнбергской школы медицины Северо-Западного университета США
вместе с коллегами из других американских клиник и университетов сравнили на золотистых сирийских хомяках эффективность и защитную способность вакцины от коронавируса при интраназальном и внутримышечном введении.
В качестве образца они взяли вакцину на основе рекомбинантного вектора аденовируса шимпанзе, кодирующего предварительно стабилизированный S-белок коронавируса (ChAd-SARS-CoV-2-S), аналогичную той, которая разработана учеными Оксфордского университета
и фармацевтической компании AstraZeneca
.
Исследователи обнаружили, что в обоих случаях однократная доза вакцины вызывала устойчивый иммунный ответ, который может нейтрализовать SARS-CoV-2. Тем не менее при интраназальном введении титры антител были в шесть раз выше, чем при внутримышечном.
Кроме того, у иммунизированных через нос хомяков было меньше живых вирусов и вирусной РНК в легких и мазках из носа и, как следствие, меньше инфицированных клеток и более низкий уровень экспрессии воспалительных генов в легких.
Ученые отмечают, что интраназальное введение вакцины, в отличие от внутримышечного, защищает верхние дыхательные пути, обеспечивая более эффективную защиту от SARS-CoV-2. Кроме того, у него есть и другие преимущества по сравнению с традиционными инъекциями. Во-первых, распыление в носовой полости менее инвазивно, чем укол. Во-вторых, оно обеспечивает дополнительный иммунный ответ слизистых оболочек.
"В целом наши исследования на хомяках показывают, что интраназальная доставка вакцины ChAd-SARS-CoV-2-S обеспечивает лучшую защиту от заражения SARS-CoV-2, связанную с более низкими уровнями вируса в легких, верхних и нижних дыхательных путях, отсутствием потери веса и уменьшением воспаления в легких", — пишут авторы статьи.
Исследователи отмечают, что для принятия решений о форме выпуска вакцины необходимо провести доклинические и клинические испытания на людях, чтобы определить ее эффективность и безопасность.
На сегодняшний день единственная лицензированная вакцина, которая производится в форме спрея, — это вакцина против вируса гриппа для людей в возрасте от двух до 50 лет.