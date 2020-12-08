https://ria.ru/20201208/utochnenie-1588233649.html

Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"

Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:40

2020-12-08T15:40

2020-12-08T15:40

госдума рф

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей Уголовного кодекса.Изменения предлагаются в статьи 201 и 285 УК РФ. Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.В документе предлагается расширить перечень должностных лиц, указанных в главе 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления" УК и дополнить его руководителями хозяйственных и акционерных обществ, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов.Уточняется, что к таким хозяйственным обществам относятся структуры с госуправлением, представленным РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, где государственная сторона имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов либо назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления.К акционерным обществам, согласно перечню должностных лиц, относятся те, в отношении которых используется специальное право на участие государственной стороны в управлении.

https://ria.ru/20201208/karty-1588216903.html

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госдума рф, общество