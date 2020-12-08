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Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"
Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:40
2020-12-08T15:40
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей Уголовного кодекса.Изменения предлагаются в статьи 201 и 285 УК РФ. Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.В документе предлагается расширить перечень должностных лиц, указанных в главе 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления" УК и дополнить его руководителями хозяйственных и акционерных обществ, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов.Уточняется, что к таким хозяйственным обществам относятся структуры с госуправлением, представленным РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, где государственная сторона имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов либо назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления.К акционерным обществам, согласно перечню должностных лиц, относятся те, в отношении которых используется специальное право на участие государственной стороны в управлении.
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госдума рф, общество

Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"

15:40 08.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей Уголовного кодекса.
Изменения предлагаются в статьи 201 и 285 УК РФ. Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
В документе предлагается расширить перечень должностных лиц, указанных в главе 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления" УК и дополнить его руководителями хозяйственных и акционерных обществ, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов.
Уточняется, что к таким хозяйственным обществам относятся структуры с госуправлением, представленным РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, где государственная сторона имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов либо назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления.
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К акционерным обществам, согласно перечню должностных лиц, относятся те, в отношении которых используется специальное право на участие государственной стороны в управлении.
"Корреспондирующие изменения законопроектом вносятся в примечание 1 к статье 201 УК РФ, определяющее, какие лица признаются выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, для целей главы 23 УК РФ", - добавляется в пояснительной записке.
 
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