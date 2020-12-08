https://ria.ru/20201208/utochnenie-1588233649.html
Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"
Госдума поддержала проект об уточнении в УК понятия "должностное лицо"
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:40
2020-12-08T15:40
2020-12-08T15:40
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_165c03ec4f292468194bf370e4ec421e.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей Уголовного кодекса.Изменения предлагаются в статьи 201 и 285 УК РФ. Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.В документе предлагается расширить перечень должностных лиц, указанных в главе 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления" УК и дополнить его руководителями хозяйственных и акционерных обществ, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов.Уточняется, что к таким хозяйственным обществам относятся структуры с госуправлением, представленным РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, где государственная сторона имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов либо назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления.К акционерным обществам, согласно перечню должностных лиц, относятся те, в отношении которых используется специальное право на участие государственной стороны в управлении.
https://ria.ru/20201208/karty-1588216903.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_8d69fbae307798186bd4e219606ae3ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума
на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, где предлагается уточнить понятие "должностное лицо" в ряде статей Уголовного кодекса.
Изменения предлагаются в статьи 201 и 285 УК РФ. Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
В документе предлагается расширить перечень должностных лиц, указанных в главе 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления" УК и дополнить его руководителями хозяйственных и акционерных обществ, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов.
Уточняется, что к таким хозяйственным обществам относятся структуры с госуправлением, представленным РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, где государственная сторона имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов либо назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления.
К акционерным обществам, согласно перечню должностных лиц, относятся те, в отношении которых используется специальное право на участие государственной стороны в управлении.
"Корреспондирующие изменения законопроектом вносятся в примечание 1 к статье 201 УК РФ, определяющее, какие лица признаются выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, для целей главы 23 УК РФ", - добавляется в пояснительной записке.