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Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова
Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова
Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:31
2020-12-08T01:31
2020-12-08T01:31
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке.В комментариях пользователи отметили, что артистка в таком образе выглядит, как настоящая "русская красавица": "Шикарно", — заявила maria.kandyba; "Вика, вы очень красивая", — считает lesik66286; "Очаровательная Снегурочка", — подчеркнула tatyanasip.Позже Цыганова рассказала в сторис инстаграма, что отправляется в Барнаул. Там она приняла участие в гала-концерте, приуроченном к Всероссийскому фестивалю имени Михаила Евдокимова "Земляки".
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/foto-1582697060.html
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знаменитости, звезды, михаил евдокимов, барнаул, вика цыганова
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке.
"Зима", — подписала пост Цыганова.
В комментариях пользователи отметили, что артистка в таком образе выглядит, как настоящая "русская красавица": "Шикарно", — заявила maria.kandyba; "Вика, вы очень красивая", — считает lesik66286; "Очаровательная Снегурочка", — подчеркнула tatyanasip.
Позже Цыганова рассказала в сторис инстаграма, что отправляется в Барнаул. Там она приняла участие в гала-концерте, приуроченном к Всероссийскому фестивалю имени Михаила Евдокимова "Земляки".