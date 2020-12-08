https://ria.ru/20201208/tsyganova-1588052590.html

Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова

Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова

Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T01:31

2020-12-08T01:31

2020-12-08T01:31

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михаил евдокимов

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шоубиз

вика цыганова

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке.В комментариях пользователи отметили, что артистка в таком образе выглядит, как настоящая "русская красавица": "Шикарно", — заявила maria.kandyba; "Вика, вы очень красивая", — считает lesik66286; "Очаровательная Снегурочка", — подчеркнула tatyanasip.Позже Цыганова рассказала в сторис инстаграма, что отправляется в Барнаул. Там она приняла участие в гала-концерте, приуроченном к Всероссийскому фестивалю имени Михаила Евдокимова "Земляки".

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/foto-1582697060.html

барнаул

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знаменитости, звезды, михаил евдокимов, барнаул, вика цыганова