Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201208/tsyganova-1588052590.html
Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова
Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова
Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:31
2020-12-08T01:31
знаменитости
звезды
михаил евдокимов
барнаул
шоубиз
вика цыганова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588052649_0:281:1080:889_1920x0_80_0_0_357e8089c6220cd99b66bc6a6d6e6510.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке.В комментариях пользователи отметили, что артистка в таком образе выглядит, как настоящая "русская красавица": "Шикарно", — заявила maria.kandyba; "Вика, вы очень красивая", — считает lesik66286; "Очаровательная Снегурочка", — подчеркнула tatyanasip.Позже Цыганова рассказала в сторис инстаграма, что отправляется в Барнаул. Там она приняла участие в гала-концерте, приуроченном к Всероссийскому фестивалю имени Михаила Евдокимова "Земляки".
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/foto-1582697060.html
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588052649_0:214:1080:1024_1920x0_80_0_0_2627783681529eef31c866b8c3249aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, михаил евдокимов, барнаул, вика цыганова

Русская красавица: чем восхитила поклонников Вика Цыганова

01:31 08.12.2020
 
© Фото : @vika.tsyganova/ InstagramВика Цыганова
Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : @vika.tsyganova/ Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вика Цыганова опубликовала в инстаграме серию снимков с зимней фотосессии. На них певица и композитор позирует в пушистой шубе и расписном платке.
"Зима", — подписала пост Цыганова.
В комментариях пользователи отметили, что артистка в таком образе выглядит, как настоящая "русская красавица": "Шикарно", — заявила maria.kandyba; "Вика, вы очень красивая", — считает lesik66286; "Очаровательная Снегурочка", — подчеркнула tatyanasip.
Позже Цыганова рассказала в сторис инстаграма, что отправляется в Барнаул. Там она приняла участие в гала-концерте, приуроченном к Всероссийскому фестивалю имени Михаила Евдокимова "Земляки".
Певец и композитор Леонид Агутин с супругой, певицей Анжеликой Варум на своем творческом вечере в рамках международного конкурса Новая волна 2013 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 17:35
"Бабка с дедом". Пользователей восхитило "уютное" фото Агутина и Варум
 
ШоубизЗнаменитостизвездыМихаил ЕвдокимовБарнаулВика Цыганова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
Лента новостейМолния