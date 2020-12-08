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Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
Житель города Мегион (ХМАО) заключен под стражу по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, соответствующие... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:32
2020-12-08T08:32
telegram (приложение)
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нижневартовск
тюменская область
мегион
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО) заключен под стражу по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, соответствующие материалы он публиковал в своем Telegram-канале, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно версии следствия, в августе 25-летний житель Мегиона создал в мессенджере Telegram публичный канал, где размещал тексты и изображения, "оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований".Также, как уточняет ведомство, в опубликованных молодым человеком материалах содержатся призывы к участию в деятельности одной из террористических организаций и "к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам". В отношении него возбуждено уголовное дело.Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, расследование продолжается, добавили в ведомстве.В сентябре пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области сообщала, что в соседнем с Мегионом городе Нижневартовск был задержан мужчина, причастный к созданию и администрированию Telegram-канала, где размещались материалы, призывающие к вступлению в "Исламское государство"*. Ведомство возбудило в отношении него уголовное дело по аналогичной статье. Уточнялось, что за данное преступление может грозить до семи лет лишения свободы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576704394.html
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telegram (приложение), исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижневартовск, тюменская область, мегион, происшествия

Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала

08:32 08.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО) заключен под стражу по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, соответствующие материалы он публиковал в своем Telegram-канале, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно версии следствия, в августе 25-летний житель Мегиона создал в мессенджере Telegram публичный канал, где размещал тексты и изображения, "оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований".
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Также, как уточняет ведомство, в опубликованных молодым человеком материалах содержатся призывы к участию в деятельности одной из террористических организаций и "к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам". В отношении него возбуждено уголовное дело.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма"... Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, расследование продолжается, добавили в ведомстве.
В сентябре пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области сообщала, что в соседнем с Мегионом городе Нижневартовск был задержан мужчина, причастный к созданию и администрированию Telegram-канала, где размещались материалы, призывающие к вступлению в "Исламское государство"*. Ведомство возбудило в отношении него уголовное дело по аналогичной статье. Уточнялось, что за данное преступление может грозить до семи лет лишения свободы.
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В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Telegram (приложение)Исламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НижневартовскТюменская областьМегионПроисшествия
 
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