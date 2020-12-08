https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588140534.html

Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала

Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала

Житель города Мегион (ХМАО) заключен под стражу по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, соответствующие... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:32

2020-12-08T08:32

2020-12-08T08:32

telegram (приложение)

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нижневартовск

тюменская область

мегион

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО) заключен под стражу по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, соответствующие материалы он публиковал в своем Telegram-канале, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно версии следствия, в августе 25-летний житель Мегиона создал в мессенджере Telegram публичный канал, где размещал тексты и изображения, "оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований".Также, как уточняет ведомство, в опубликованных молодым человеком материалах содержатся призывы к участию в деятельности одной из террористических организаций и "к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам". В отношении него возбуждено уголовное дело.Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, расследование продолжается, добавили в ведомстве.В сентябре пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области сообщала, что в соседнем с Мегионом городе Нижневартовск был задержан мужчина, причастный к созданию и администрированию Telegram-канала, где размещались материалы, призывающие к вступлению в "Исламское государство"*. Ведомство возбудило в отношении него уголовное дело по аналогичной статье. Уточнялось, что за данное преступление может грозить до семи лет лишения свободы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576704394.html

https://ria.ru/20201207/zaderzhanie-1587976073.html

нижневартовск

тюменская область

мегион

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нижневартовск, тюменская область, мегион, происшествия