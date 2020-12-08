Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек - РИА Новости. Житель города Мегион (ХМАО) заключен под стражу по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, соответствующие материалы он публиковал в своем Telegram-канале, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно версии следствия, в августе 25-летний житель Мегиона создал в мессенджере Telegram публичный канал, где размещал тексты и изображения, "оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований".
Также, как уточняет ведомство, в опубликованных молодым человеком материалах содержатся призывы к участию в деятельности одной из террористических организаций и "к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам". В отношении него возбуждено уголовное дело.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма"... Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, расследование продолжается, добавили в ведомстве.
В сентябре пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области сообщала, что в соседнем с Мегионом городе Нижневартовск был задержан мужчина, причастный к созданию и администрированию Telegram-канала, где размещались материалы, призывающие к вступлению в "Исламское государство"*. Ведомство возбудило в отношении него уголовное дело по аналогичной статье. Уточнялось, что за данное преступление может грозить до семи лет лишения свободы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.