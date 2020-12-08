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В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
Теплоход "Пармис", севший на мель в Астраханской области, продолжил свой путь в Иран, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:00
2020-12-08T09:00
астрахань
иран
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Теплоход "Пармис", севший на мель в Астраханской области, продолжил свой путь в Иран, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Теплоход "Пармис", следовавший из Астрахани в Иран с 3140 тоннами зерна, сел на мель на 50-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в понедельник. Никто не пострадал, теплоход не был поврежден.В пятницу на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на мель сел теплоход "Порт-Оля 2", следовавший из Астрахани в Иран. Теплоход с мели еще не снят. В воскресенье на 157-м километре канала на мель сел теплоход "Омский-111", также следовавший в Иран с зерном (3172,4 тонны). Движение судов в месте проведения работ было приостановлено, пока через несколько часов судно не сняли с мели.
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РИА Новости
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астрахань, иран, астраханская область, происшествия

В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана

09:00 08.12.2020
 
© РИА Новости / Анахита НасирбейкКаспийское море. Архивное фото
Каспийское море. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Анахита Насирбейк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Теплоход "Пармис", севший на мель в Астраханской области, продолжил свой путь в Иран, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Теплоход "Пармис", следовавший из Астрахани в Иран с 3140 тоннами зерна, сел на мель на 50-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в понедельник. Никто не пострадал, теплоход не был поврежден.
"В 00.20 мск вторника "Пармис" снят с мели и продолжил движение в порт назначения", - сказал он.
В пятницу на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на мель сел теплоход "Порт-Оля 2", следовавший из Астрахани в Иран. Теплоход с мели еще не снят. В воскресенье на 157-м километре канала на мель сел теплоход "Омский-111", также следовавший в Иран с зерном (3172,4 тонны). Движение судов в месте проведения работ было приостановлено, пока через несколько часов судно не сняли с мели.
 
АстраханьИранАстраханская областьПроисшествия
 
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