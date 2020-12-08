https://ria.ru/20201208/teplokhod-1588142552.html

В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана

В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана

Теплоход "Пармис", севший на мель в Астраханской области, продолжил свой путь в Иран, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:00

2020-12-08T09:00

2020-12-08T09:00

астрахань

иран

астраханская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/17264/05/172640505_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_a226220688107c82e2621229ad17546c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Теплоход "Пармис", севший на мель в Астраханской области, продолжил свой путь в Иран, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Теплоход "Пармис", следовавший из Астрахани в Иран с 3140 тоннами зерна, сел на мель на 50-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в понедельник. Никто не пострадал, теплоход не был поврежден.В пятницу на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на мель сел теплоход "Порт-Оля 2", следовавший из Астрахани в Иран. Теплоход с мели еще не снят. В воскресенье на 157-м километре канала на мель сел теплоход "Омский-111", также следовавший в Иран с зерном (3172,4 тонны). Движение судов в месте проведения работ было приостановлено, пока через несколько часов судно не сняли с мели.

астрахань

иран

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, иран, астраханская область, происшествия