https://ria.ru/20201208/soveschanie-1588247141.html
Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:35
2020-12-08T16:35
2020-12-08T16:35
дмитрий чернышенко
максут шадаев
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
александр новак
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581930853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_008a54819a11080ee805513376a84530.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ... в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время совещания с докладами выступят первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель Минцифры Максут Шадаев."Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200610/1572748634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581930853_0:457:2122:2048_1920x0_80_0_0_934b0f40c0037217cd5720e3eda444e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, максут шадаев, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, александр новак, владимир путин, политика