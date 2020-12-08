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Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:35
2020-12-08T16:35
дмитрий чернышенко
максут шадаев
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
александр новак
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ... в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время совещания с докладами выступят первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель Минцифры Максут Шадаев."Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - отмечается в сообщении.
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дмитрий чернышенко, максут шадаев, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, александр новак, владимир путин, политика

Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений

16:35 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ... в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время совещания с докладами выступят первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель Минцифры Максут Шадаев.
"Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - отмечается в сообщении.
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