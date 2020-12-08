https://ria.ru/20201208/soveschanie-1588247141.html

Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений

Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений

Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:35

2020-12-08T16:35

2020-12-08T16:35

дмитрий чернышенко

максут шадаев

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

андрей белоусов

александр новак

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря обсудит с членами правительства развитие отдельных высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ... в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время совещания с докладами выступят первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель Минцифры Максут Шадаев."Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200610/1572748634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, максут шадаев, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, александр новак, владимир путин, политика