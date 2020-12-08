https://ria.ru/20201208/skoraya-1588207365.html
Калининградец не дождался скорой и начал угрожать медикам по телефону
Калининградец не дождался скорой и начал угрожать медикам по телефону
Житель Калининградской области, не дождавшись скорой помощи в течение часа, стал звонить и угрожать медикам расправой, сообщили журналистам в едином центре... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:59
2020-12-08T13:59
2020-12-08T13:59
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 8 дек - РИА Новости. Житель Калининградской области, не дождавшись скорой помощи в течение часа, стал звонить и угрожать медикам расправой, сообщили журналистам в едином центре обработки вызовов экстренных оперативных служб "112"."В центр обработки вызовов системы-112 поступил звонок от мужчины, проживающего в Неманском районе. Заявитель сообщил, что плохо себя чувствует и вызывал скорую медицинскую помощь. Мужчина в течение некоторого времени совершал повторные вызовы по номеру 112, по истечении часа ожидания бригады, он еще раз обратился в центр и пригрозил физической расправой сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказали в центре.По информации центра обработки вызовов системы-112, только за прошедшие сутки операторы приняли 2640 вызовов.
https://ria.ru/20201207/skoraya-1588025965.html
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калининградская область, происшествия