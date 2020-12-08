https://ria.ru/20201208/skoraya-1588207365.html

Калининградец не дождался скорой и начал угрожать медикам по телефону

Калининградец не дождался скорой и начал угрожать медикам по телефону

Житель Калининградской области, не дождавшись скорой помощи в течение часа, стал звонить и угрожать медикам расправой, сообщили журналистам в едином центре... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:59

2020-12-08T13:59

2020-12-08T13:59

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

КАЛИНИНГРАД, 8 дек - РИА Новости. Житель Калининградской области, не дождавшись скорой помощи в течение часа, стал звонить и угрожать медикам расправой, сообщили журналистам в едином центре обработки вызовов экстренных оперативных служб "112"."В центр обработки вызовов системы-112 поступил звонок от мужчины, проживающего в Неманском районе. Заявитель сообщил, что плохо себя чувствует и вызывал скорую медицинскую помощь. Мужчина в течение некоторого времени совершал повторные вызовы по номеру 112, по истечении часа ожидания бригады, он еще раз обратился в центр и пригрозил физической расправой сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказали в центре.По информации центра обработки вызовов системы-112, только за прошедшие сутки операторы приняли 2640 вызовов.

https://ria.ru/20201207/skoraya-1588025965.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, происшествия