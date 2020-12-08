https://ria.ru/20201208/sirius-1588213581.html
Госдума приняла во втором чтении проект о федеральной территории "Сириус"
Госдума приняла во втором чтении проект о федеральной территории "Сириус"
Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:20
2020-12-08T14:20
2020-12-08T14:28
андрей клишас
павел крашенинников
образовательный центр "сириус"
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о федеральной территории "Сириус".Проект был подготовлен в развитие обновленных положений конституции. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной, с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.Ко второму чтению законопроекта профильным комитетом был одобрен ряд поправок, касающихся функционирования органов власти территории. Так, органы публичной власти территории – Совет "Сириуса" - возглавит председатель Совета, а администрацию – глава администрации. Также полномочия председателя Совета могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.Кроме того, членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам на 5 лет, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года. Кандидаты в члены Совета "Сириуса" могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы. Решение о выдвижении кандидата по одномандатным или многомандатным избирательным округам принимается съездом партии в течение 25 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.Кроме того, в документе будет прописано, что государственный и муниципальный контроль в "Сириусе" будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.Также федеральная территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.Искусственно созданные земельные участки в примыкающих к федеральной территории "Сириус" морских водах или территориальном море РФ будут входить в ее состав, а власти территории будут вправе определить особенности создания таких участков на примыкающих к территории внутренних морских водах и в территориальном море РФ.
https://ria.ru/20201203/sochi-1587448268.html
https://ria.ru/20201113/sirius-1584554378.html
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андрей клишас, павел крашенинников, образовательный центр "сириус", госдума рф, общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о федеральной территории "Сириус".
Проект был подготовлен в развитие обновленных положений конституции. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас
.
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной, с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
Ко второму чтению законопроекта профильным комитетом был одобрен ряд поправок, касающихся функционирования органов власти территории. Так, органы публичной власти территории – Совет "Сириуса" - возглавит председатель Совета, а администрацию – глава администрации. Также полномочия председателя Совета могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.
Кроме того, членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам на 5 лет, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года. Кандидаты в члены Совета "Сириуса" могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы. Решение о выдвижении кандидата по одномандатным или многомандатным избирательным округам принимается съездом партии в течение 25 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.
Кроме того, в документе будет прописано, что государственный и муниципальный контроль в "Сириусе" будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.
Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.
Также федеральная территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.
Искусственно созданные земельные участки в примыкающих к федеральной территории "Сириус" морских водах или территориальном море РФ будут входить в ее состав, а власти территории будут вправе определить особенности создания таких участков на примыкающих к территории внутренних морских водах и в территориальном море РФ.