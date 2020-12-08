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Религия и мировоззрение
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Синод РПЦ начал онлайн-заседание с пения "Вечной памяти" умершим от COVID
Синод РПЦ начал онлайн-заседание с пения "Вечной памяти" умершим от COVID
Священный синод Русской православной церкви начал во вторник свое заседания с пения "Вечной памяти" всем погибшим от коронавируса священнослужителям – в РПЦ их, РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:04
2020-12-08T15:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви начал во вторник свое заседания с пения "Вечной памяти" всем погибшим от коронавируса священнослужителям – в РПЦ их, по данным патриарха Московского и всея Руси Кирилла, около ста.Очередное, декабрьское заседание синода началось во вторник в дистанционном формате."К сожалению, эта страшная инфекция коснулась многих из священнослужителей, и большое количество наших собратьев, десятки людей, - не буду сейчас называть это число, потому что требуются еще некоторые уточнения, - но около ста человек погибли от этой болезни. И когда нам кто-то говорит, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов, перемещения людей, то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях", - сказал патриарх на открытии синода.Предстоятель Русской православной церкви попросил участников заседания "почтить память умерших от страшного поветрия наших отцов, братьев, монашествующих, сестер и пропеть им вечную память".Патриарх также обратил внимание на то, что принятые ранее ограничения на посещения храмов в Москве и некоторых других регионах с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией были "очень болезненной, тяжелой мерой". "Но ее нужно было принять в силу того, что слишком динамично стало развиваться заболевание", - добавил предстоятель РПЦ.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Синод РПЦ начал онлайн-заседание с пения "Вечной памяти" умершим от COVID

15:04 08.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви начал во вторник свое заседания с пения "Вечной памяти" всем погибшим от коронавируса священнослужителям – в РПЦ их, по данным патриарха Московского и всея Руси Кирилла, около ста.
Очередное, декабрьское заседание синода началось во вторник в дистанционном формате.
"К сожалению, эта страшная инфекция коснулась многих из священнослужителей, и большое количество наших собратьев, десятки людей, - не буду сейчас называть это число, потому что требуются еще некоторые уточнения, - но около ста человек погибли от этой болезни. И когда нам кто-то говорит, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов, перемещения людей, то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях", - сказал патриарх на открытии синода.
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Предстоятель Русской православной церкви попросил участников заседания "почтить память умерших от страшного поветрия наших отцов, братьев, монашествующих, сестер и пропеть им вечную память".
Патриарх также обратил внимание на то, что принятые ранее ограничения на посещения храмов в Москве и некоторых других регионах с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией были "очень болезненной, тяжелой мерой". "Но ее нужно было принять в силу того, что слишком динамично стало развиваться заболевание", - добавил предстоятель РПЦ.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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