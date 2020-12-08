Попова рассказала, когда могут отменить правила по COVID-19 для школ
14:12 08.12.2020 (обновлено: 14:39 08.12.2020)
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Санитарные правила для школ, введенные из-за COVID-19, могут отменить раньше 2022 года, если они больше будут не нужны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Накануне Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года.
"Продление (санитарных правил в школах России – ред.) сориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это будет не нужно, к 1 сентября мы это изменим, но пока мы ориентируемся и, как и весной, могу сказать, что сегодня мы планируем долгую нашу совместную жизнь с вирусом", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.