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https://ria.ru/20201208/shkoly-1588211142.html
Попова рассказала, когда могут отменить правила по COVID-19 для школ
Попова рассказала, когда могут отменить правила по COVID-19 для школ
Санитарные правила для школ, введенные из-за COVID-19, могут отменить раньше 2022 года, если они больше будут не нужны, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:12
2020-12-08T14:39
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Санитарные правила для школ, введенные из-за COVID-19, могут отменить раньше 2022 года, если они больше будут не нужны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Накануне Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года.Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Попова рассказала, когда могут отменить правила по COVID-19 для школ

14:12 08.12.2020 (обновлено: 14:39 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Санитарные правила для школ, введенные из-за COVID-19, могут отменить раньше 2022 года, если они больше будут не нужны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Накануне Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года.

"Продление (санитарных правил в школах России – ред.) сориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это будет не нужно, к 1 сентября мы это изменим, но пока мы ориентируемся и, как и весной, могу сказать, что сегодня мы планируем долгую нашу совместную жизнь с вирусом", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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