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Пять регионов вернули старшеклассников к очной учебе
Пять регионов вернули старшеклассников к очной учебе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пять регионов РФ, которые вводили дистанционное обучение, за последнюю неделю дали возможность старшим... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:23
2020-12-08T14:23
2020-12-08T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пять регионов РФ, которые вводили дистанционное обучение, за последнюю неделю дали возможность старшим школьникам вернуться к очной форме обучения."Ряд субъектов, там где была очень напряженная ситуация, они приостановили и перевели на дистанционную форму обучения школьников. Их еще не так давно было 27 субъектов. За прошедшую неделю 5 субъектов дали возможность старшим школьникам вернуться в школу и перейти к очной форме образования", - сказала она в эфире "Комсомольской правды". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество