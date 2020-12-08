https://ria.ru/20201208/shkola-1588214904.html

Пять регионов вернули старшеклассников к очной учебе

Пять регионов вернули старшеклассников к очной учебе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пять регионов РФ, которые вводили дистанционное обучение, за последнюю неделю дали возможность старшим... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:23

2020-12-08T14:23

2020-12-08T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пять регионов РФ, которые вводили дистанционное обучение, за последнюю неделю дали возможность старшим школьникам вернуться к очной форме обучения."Ряд субъектов, там где была очень напряженная ситуация, они приостановили и перевели на дистанционную форму обучения школьников. Их еще не так давно было 27 субъектов. За прошедшую неделю 5 субъектов дали возможность старшим школьникам вернуться в школу и перейти к очной форме образования", - сказала она в эфире "Комсомольской правды". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество