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Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
РЖД в 2021–2025 годах с инвестпрограммой размером 4,04 триллиона рублей не хватает 1,19 триллиона рублей на ее финансирование, и компания предлагает варианты... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:43
2020-12-08T08:43
россия
ржд
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. РЖД в 2021–2025 годах с инвестпрограммой размером 4,04 триллиона рублей не хватает 1,19 триллиона рублей на ее финансирование, и компания предлагает варианты для покрытия этого дефицита, пишет газета "Коммерсант"."Согласно финплану, в 2021–2025 годах при инвестпрограмме размером в 4,04 триллиона рублей дефицит средств составит 1,19 триллиона рублей… Монополия рассчитывает на господдержку в виде взносов в уставный капитал почти на 500 миллиардов рублей, из них 289 миллиардов рублей уже в 2022 году, если государство потребует исполнения всех мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры. Также в ОАО РЖД планируют продать зарубежные активы на 90 миллиардов рублей и не платить 150 миллиардов рублей дивидендов в 2022–2023 годах", - пишет газета во вторник.Без отдельных оговорок в 2024 и 2025 годах ожидается такая же господдержка в 127 миллиардов рублей и 72 миллиарда рублей соответственно. В РЖД от комментариев отказались. В Минфине газете сообщили, что параметры финплана монополии еще прорабатываются.Господдержка нужна, чтобы частично закрыть нехватку средств на инвестпрограмму. Газета отмечает, что РЖД уже предупреждали о росте инвестпрограммы в связи с появлением в ней новых мероприятий в рамках июльского указа президента и расширения КПМИ и о дефиците источников финансирования. При этом заметно увеличились инвестиции в пассажирский комплекс, доля которого в инвестпрограмме возросла до 27%.Часть дефицита предлагается погасить за счет роста долговой нагрузки: если базовый сценарий финплана предполагает удержание отношения долга к EBITDA на уровне 3,7, то за счет предлагаемых решений это соотношение с 2022 года должно вырасти до 3,9. Также предлагается отказаться от выплаты дивидендов. "Финплан сверстан с допущением, что ОАО "РЖД" выплатит дивиденды по обыкновенным акциям в 2022 и 2023 годах в объеме 74 миллиарда рублей и 80,3 миллиарда рублей соответственно, а в 2021, 2024 и 2025 годах платить дивиденды не будет", - пишет "Коммерсант".При отказе от дивидендов и в 2022–2023 годах дополнительно образуются 154 миллиарда рублей. Долгосрочная программа развития (ДПР) РЖД до 2025 года учитывает возможность не платить дивиденды по обыкновенным акциям. Газета напоминает, что в 2019 году компания выплатила государству дивиденды. За 2019 год правительство разрешило не платить дивиденды. При этом указывалось, что профильные ведомства должны подготовить предложения по поэтапному доведению дивидендов РЖД до 50% от прибыли по МСФО.
https://ria.ru/20200918/rzhd-1577422070.html
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россия, ржд, экономика

Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму

08:43 08.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНовый одноэтажный купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. РЖД в 2021–2025 годах с инвестпрограммой размером 4,04 триллиона рублей не хватает 1,19 триллиона рублей на ее финансирование, и компания предлагает варианты для покрытия этого дефицита, пишет газета "Коммерсант".
"Согласно финплану, в 2021–2025 годах при инвестпрограмме размером в 4,04 триллиона рублей дефицит средств составит 1,19 триллиона рублей… Монополия рассчитывает на господдержку в виде взносов в уставный капитал почти на 500 миллиардов рублей, из них 289 миллиардов рублей уже в 2022 году, если государство потребует исполнения всех мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры. Также в ОАО РЖД планируют продать зарубежные активы на 90 миллиардов рублей и не платить 150 миллиардов рублей дивидендов в 2022–2023 годах", - пишет газета во вторник.
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Без отдельных оговорок в 2024 и 2025 годах ожидается такая же господдержка в 127 миллиардов рублей и 72 миллиарда рублей соответственно. В РЖД от комментариев отказались. В Минфине газете сообщили, что параметры финплана монополии еще прорабатываются.
Господдержка нужна, чтобы частично закрыть нехватку средств на инвестпрограмму. Газета отмечает, что РЖД уже предупреждали о росте инвестпрограммы в связи с появлением в ней новых мероприятий в рамках июльского указа президента и расширения КПМИ и о дефиците источников финансирования. При этом заметно увеличились инвестиции в пассажирский комплекс, доля которого в инвестпрограмме возросла до 27%.
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Часть дефицита предлагается погасить за счет роста долговой нагрузки: если базовый сценарий финплана предполагает удержание отношения долга к EBITDA на уровне 3,7, то за счет предлагаемых решений это соотношение с 2022 года должно вырасти до 3,9. Также предлагается отказаться от выплаты дивидендов. "Финплан сверстан с допущением, что ОАО "РЖД" выплатит дивиденды по обыкновенным акциям в 2022 и 2023 годах в объеме 74 миллиарда рублей и 80,3 миллиарда рублей соответственно, а в 2021, 2024 и 2025 годах платить дивиденды не будет", - пишет "Коммерсант".
При отказе от дивидендов и в 2022–2023 годах дополнительно образуются 154 миллиарда рублей. Долгосрочная программа развития (ДПР) РЖД до 2025 года учитывает возможность не платить дивиденды по обыкновенным акциям. Газета напоминает, что в 2019 году компания выплатила государству дивиденды. За 2019 год правительство разрешило не платить дивиденды. При этом указывалось, что профильные ведомства должны подготовить предложения по поэтапному доведению дивидендов РЖД до 50% от прибыли по МСФО.
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