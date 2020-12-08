https://ria.ru/20201208/reorganizatsiya-1588198601.html

В реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" вложат 45 млрд рублей

В реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" вложат 45 млрд рублей

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) производственной зоны "Алтуфьевское шоссе", частные инвестиции в проект планируются в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:23

2020-12-08T13:23

2020-12-08T13:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) производственной зоны "Алтуфьевское шоссе", частные инвестиции в проект планируются в объеме более 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Сейчас на территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" нет действующих производственных объектов.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что площадь реорганизуемой территории составит 29,17 гектара, на которых будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов."Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тысяч квадратных метров, а жилая – более 250 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем 5 тысяч человек", – уточнил Прохоров. -0-

https://ria.ru/20201207/tovary-1587994231.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва