В реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" вложат 45 млрд рублей
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) производственной зоны "Алтуфьевское шоссе", частные инвестиции в проект планируются в объеме более 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта ориентировочно 45,2 миллиарда рублей. Проект даст городу более 8,2 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 миллиарда рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас на территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" нет действующих производственных объектов.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что площадь реорганизуемой территории составит 29,17 гектара, на которых будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов.
"Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тысяч квадратных метров, а жилая – более 250 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем 5 тысяч человек", – уточнил Прохоров. -0-