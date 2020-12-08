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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201208/reorganizatsiya-1588198601.html
В реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" вложат 45 млрд рублей
В реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" вложат 45 млрд рублей
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) производственной зоны "Алтуфьевское шоссе", частные инвестиции в проект планируются в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:23
2020-12-08T13:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) производственной зоны "Алтуфьевское шоссе", частные инвестиции в проект планируются в объеме более 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Сейчас на территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" нет действующих производственных объектов.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что площадь реорганизуемой территории составит 29,17 гектара, на которых будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов."Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тысяч квадратных метров, а жилая – более 250 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем 5 тысяч человек", – уточнил Прохоров. -0-
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москва
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

В реорганизацию промзоны "Алтуфьевское шоссе" вложат 45 млрд рублей

13:23 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) производственной зоны "Алтуфьевское шоссе", частные инвестиции в проект планируются в объеме более 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта ориентировочно 45,2 миллиарда рублей. Проект даст городу более 8,2 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 миллиарда рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас на территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" нет действующих производственных объектов.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что площадь реорганизуемой территории составит 29,17 гектара, на которых будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов.
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"Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тысяч квадратных метров, а жилая – более 250 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем 5 тысяч человек", – уточнил Прохоров. -0-
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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