https://ria.ru/20201208/remont-1588200115.html

Два моста отремонтировали в подмосковном Дмитрове

Два моста отремонтировали в подмосковном Дмитрове

Ремонт двух мостовых переходов через реку Яхрома и канал имени Москвы завершены в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:38

2020-12-08T13:38

2020-12-08T13:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ремонт двух мостовых переходов через реку Яхрома и канал имени Москвы завершены в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.По его словам, сооружения обеспечивают проезд от близлежащих населенных пунктов к федеральной трассе А-108, а также к поселку Новосиньково, в котором расположены образовательные учреждения, больница, церковь и ФОК. Ежедневно по ним проезжает свыше 2 тысяч автомобилей.

https://ria.ru/20201208/elektrostal-1588156187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)