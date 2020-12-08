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https://ria.ru/20201208/remont-1588200115.html
Два моста отремонтировали в подмосковном Дмитрове
Два моста отремонтировали в подмосковном Дмитрове
Ремонт двух мостовых переходов через реку Яхрома и канал имени Москвы завершены в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:38
2020-12-08T13:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ремонт двух мостовых переходов через реку Яхрома и канал имени Москвы завершены в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.По его словам, сооружения обеспечивают проезд от близлежащих населенных пунктов к федеральной трассе А-108, а также к поселку Новосиньково, в котором расположены образовательные учреждения, больница, церковь и ФОК. Ежедневно по ним проезжает свыше 2 тысяч автомобилей.
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московская область (подмосковье)

Два моста отремонтировали в подмосковном Дмитрове

13:38 08.12.2020
 
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиОтремонтированный мостовой переход через реку Яхрома и канал имени Москвы в городском округе Дмитров Московской области
Отремонтированный мостовой переход через реку Яхрома и канал имени Москвы в городском округе Дмитров Московской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ремонт двух мостовых переходов через реку Яхрома и канал имени Москвы завершены в городском округе Дмитров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Для удобства и безопасности пешеходов установлены перильные и барьерные ограждения. На период проведения работ на мосту через канал МЯ-12 было организовано реверсивное движение, мост через реку Яхрома был полностью разобран и движение осуществлялось по временной объездной дороге. На сегодняшний день проезд вновь осуществляется в прежнем режиме", — приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
По его словам, сооружения обеспечивают проезд от близлежащих населенных пунктов к федеральной трассе А-108, а также к поселку Новосиньково, в котором расположены образовательные учреждения, больница, церковь и ФОК. Ежедневно по ним проезжает свыше 2 тысяч автомобилей.
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