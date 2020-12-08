https://ria.ru/20201208/putin-1588216344.html

Путин призвал внимательно изучить вопрос продажи непрофильных активов РЖД

Путин призвал внимательно изучить вопрос продажи непрофильных активов РЖД

Президент России Владимир Путин на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" призвал очень внимательно подойти к вопросу... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:29

2020-12-08T14:29

2020-12-08T14:29

ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" призвал очень внимательно подойти к вопросу продажи непрофильных активов компании, поскольку система здравоохранения компании работает качественно, говорится в сообщении Кремля."Обсуждалась также возможность реализации непрофильных активов компании. Комментируя одно из предложений, прозвучавших на совещании, о том, чтобы рассмотреть возможность продажи, в числе прочих, объектов медицинской инфраструктуры, глава государства призвал очень внимательно подходить к этому вопросу, поскольку система здравоохранения "РЖД" работает качественно, а в некоторых городах других медицинских учреждений, где можно было бы получить квалифицированную помощь, попросту нет", - сообщается на сайте.

https://ria.ru/20201208/rzhd-1588210996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, владимир путин, экономика