https://ria.ru/20201208/predosterezhenie-1588293458.html

Глава Смоленщины пригрозил жесткими мерами за срыв работы по замене ФАПов

Глава Смоленщины пригрозил жесткими мерами за срыв работы по замене ФАПов

Губернатор Смоленской области предостерег чиновников от невыполнения обязательств по замене в регионе старых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на новые. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:14

2020-12-08T20:14

2020-12-08T20:14

смоленская область

алексей островский

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области предостерег чиновников от невыполнения обязательств по замене в регионе старых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на новые.Как сообщает пресс-служба областной администрации, ситуация с заменой ФАПов, которая проходит в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в составе национального проекта "здравоохранение", рассматривалась на очередном рабочем совещании. На предыдущем совещании глава региона дал поручение своим профильным заместителям и руководителям соответствующих органов исполнительной власти посетить все стройплощадки, где осуществляется замена ФАПов и провести тщательный мониторинг состояния дел на объектах и качества производимых работ.Докладчики последнего совещания отмечали, что по итогам выездных рейдов можно констатировать активизацию работы, однако из-за срыва компанией-поставщиком календарного плана остаются риски того, что к 1 января 2021 года не все фельдшерско-акушерские пункты будут введены в строй. Несмотря на это, в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы наверстать упущенное.При этом он предупредил, что примет самые жесткие меры – замечания, выговоры, увольнения – в отношении тех, кто подведет смолян.Он также отметил, что форсирование темпов работ ни в коем случае не должно сказаться на качестве объектов, так как недоделки впоследствии могут негативно сказаться на деятельности ФАПов и оказании медицинской помощи населению, что совершенно недопустимо.

https://ria.ru/20201106/agroinvestproekt-1583396992.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский, смоленская область