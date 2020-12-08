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Смоленская область
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Глава Смоленщины пригрозил жесткими мерами за срыв работы по замене ФАПов
Глава Смоленщины пригрозил жесткими мерами за срыв работы по замене ФАПов
Губернатор Смоленской области предостерег чиновников от невыполнения обязательств по замене в регионе старых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на новые. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:14
2020-12-08T20:14
смоленская область
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области предостерег чиновников от невыполнения обязательств по замене в регионе старых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на новые.Как сообщает пресс-служба областной администрации, ситуация с заменой ФАПов, которая проходит в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в составе национального проекта "здравоохранение", рассматривалась на очередном рабочем совещании. На предыдущем совещании глава региона дал поручение своим профильным заместителям и руководителям соответствующих органов исполнительной власти посетить все стройплощадки, где осуществляется замена ФАПов и провести тщательный мониторинг состояния дел на объектах и качества производимых работ.Докладчики последнего совещания отмечали, что по итогам выездных рейдов можно констатировать активизацию работы, однако из-за срыва компанией-поставщиком календарного плана остаются риски того, что к 1 января 2021 года не все фельдшерско-акушерские пункты будут введены в строй. Несмотря на это, в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы наверстать упущенное.При этом он предупредил, что примет самые жесткие меры – замечания, выговоры, увольнения – в отношении тех, кто подведет смолян.Он также отметил, что форсирование темпов работ ни в коем случае не должно сказаться на качестве объектов, так как недоделки впоследствии могут негативно сказаться на деятельности ФАПов и оказании медицинской помощи населению, что совершенно недопустимо.
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алексей островский, смоленская область

Глава Смоленщины пригрозил жесткими мерами за срыв работы по замене ФАПов

20:14 08.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПередвижной фельдшерско-акушерский пункт
Передвижной фельдшерско-акушерский пункт - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СМОЛЕНСК, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области предостерег чиновников от невыполнения обязательств по замене в регионе старых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на новые.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, ситуация с заменой ФАПов, которая проходит в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в составе национального проекта "здравоохранение", рассматривалась на очередном рабочем совещании. На предыдущем совещании глава региона дал поручение своим профильным заместителям и руководителям соответствующих органов исполнительной власти посетить все стройплощадки, где осуществляется замена ФАПов и провести тщательный мониторинг состояния дел на объектах и качества производимых работ.
Докладчики последнего совещания отмечали, что по итогам выездных рейдов можно констатировать активизацию работы, однако из-за срыва компанией-поставщиком календарного плана остаются риски того, что к 1 января 2021 года не все фельдшерско-акушерские пункты будут введены в строй. Несмотря на это, в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы наверстать упущенное.
"Обмануть ожидания смолян мы не имеем права. Любой ценой за оставшееся время мы обязаны ввести в эксплуатацию максимальное количество ФАПов. А вот по тем, которые не будут введены, комиссия должна определить, кто виновен в этом, почему не подведены в срок инженерные коммуникации, не обустроены подъезды и подходы, не поставлено необходимое оборудование и так далее", - сказал Островский, обращаясь к участникам совещания.
При этом он предупредил, что примет самые жесткие меры – замечания, выговоры, увольнения – в отношении тех, кто подведет смолян.
"Заверяю чиновников областного и муниципального уровня – те, кто окажется виновен, ответят своими должностями. Вот из этого прошу исходить", - заявил губернатор.
Он также отметил, что форсирование темпов работ ни в коем случае не должно сказаться на качестве объектов, так как недоделки впоследствии могут негативно сказаться на деятельности ФАПов и оказании медицинской помощи населению, что совершенно недопустимо.
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