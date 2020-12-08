https://ria.ru/20201208/praktika-1588150938.html

Проходящие практику в условиях COVID ямальские студенты получат выплаты

Проходящие практику в условиях COVID ямальские студенты получат выплаты

Студенты, проходящие практику в условиях COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), получат соцподдержку, сообщает во вторник пресс-служба губернатора. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:12

2020-12-08T10:12

2020-12-08T10:12

ямало-ненецкий автономный округ

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Студенты, проходящие практику в условиях COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), получат соцподдержку, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.В департаменте образования ЯНАО подчеркнули, что для назначения специальной социальной выплаты студент должен предоставить заявление, документы, подтверждающие прохождение практики. Руководитель образовательной организации принимает решение о назначении выплаты в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.Отказом может послужить неполный пакет документов или недостоверные сведения. На соцподдержку могут рассчитывать студенты, проходящие практику только на территории автономного округа, подчеркивает пресс-служба.По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, на 7 декабря всего в регионе зарегистрирован 27 701 случай заболевания COVID-19. Пятьдесят восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 находятся на ИВЛ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201123/podderzhka-1585980373.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество