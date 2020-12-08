https://ria.ru/20201208/pozhary-1588290611.html

Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров

Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров

Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:53

2020-12-08T19:53

2020-12-08T19:54

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза."Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. Рослесхоз начал подготовку проведению сезона 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.Как уточнили в ведомстве, по итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне, составила 1,76 миллиона гектаров, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 миллиона гектаров. В прошлом году этот показатель превышал 10 миллионов гектаров. При этом, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара – с 211 гектаров до 152 гектаров.

https://ria.ru/20201130/avstraliya-1586916638.html

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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество