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Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров
Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров
Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:53
2020-12-08T19:53
2020-12-08T19:54
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза."Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. Рослесхоз начал подготовку проведению сезона 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.Как уточнили в ведомстве, по итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне, составила 1,76 миллиона гектаров, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 миллиона гектаров. В прошлом году этот показатель превышал 10 миллионов гектаров. При этом, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара – с 211 гектаров до 152 гектаров.
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза
.
"Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. Рослесхоз начал подготовку проведению сезона 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.
Как уточнили в ведомстве, по итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне, составила 1,76 миллиона гектаров, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 миллиона гектаров. В прошлом году этот показатель превышал 10 миллионов гектаров. При этом, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара – с 211 гектаров до 152 гектаров.