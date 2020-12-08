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Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров
Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров
Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:53
2020-12-08T19:54
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза."Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. Рослесхоз начал подготовку проведению сезона 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.Как уточнили в ведомстве, по итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне, составила 1,76 миллиона гектаров, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 миллиона гектаров. В прошлом году этот показатель превышал 10 миллионов гектаров. При этом, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара – с 211 гектаров до 152 гектаров.
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество

Рослесхоз объявил об окончании сезона лесных пожаров

19:53 08.12.2020 (обновлено: 19:54 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожароопасный сезон в России закончен, говорится в сообщении Рослесхоза.
"Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. Рослесхоз начал подготовку проведению сезона 2021 года", - говорится в сообщении Рослесхоза.
Как уточнили в ведомстве, по итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне, составила 1,76 миллиона гектаров, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 миллиона гектаров. В прошлом году этот показатель превышал 10 миллионов гектаров. При этом, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара – с 211 гектаров до 152 гектаров.
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
 
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