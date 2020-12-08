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В Астрахани загорелся многоквартирный дом
В Астрахани загорелся многоквартирный дом
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:39
2020-12-08T09:18
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме на улице Хамимова, 12.Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку квартир №№8, 9 и 10, а также вещи на площади 300 квадратных метров. Предварительная причина пожара – "нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей".
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астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани загорелся многоквартирный дом

08:39 08.12.2020 (обновлено: 09:18 08.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области/ВКонтактеСотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме в Астрахани - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области/ВКонтакте
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме на улице Хамимова, 12.
"На месте пожара трое пострадавших: 2020, 2008 и 2001 годов рождения", - говорится в сводке.
Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку квартир №№8, 9 и 10, а также вещи на площади 300 квадратных метров. Предварительная причина пожара – "нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей".
Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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АстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
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