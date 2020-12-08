https://ria.ru/20201208/pozhar-1588141108.html

В Астрахани загорелся многоквартирный дом

В Астрахани загорелся многоквартирный дом

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:39

2020-12-08T08:39

2020-12-08T09:18

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме на улице Хамимова, 12.Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку квартир №№8, 9 и 10, а также вещи на площади 300 квадратных метров. Предварительная причина пожара – "нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей".

https://ria.ru/20201208/pozhar-1588137195.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, астраханская область, происшествия