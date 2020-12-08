https://ria.ru/20201208/pozhar-1588141108.html
В Астрахани загорелся многоквартирный дом
В Астрахани загорелся многоквартирный дом
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:39
2020-12-08T08:39
2020-12-08T09:18
астрахань
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588144363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e10942fbe28ec12f30de14110381686b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме на улице Хамимова, 12.Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку квартир №№8, 9 и 10, а также вещи на площади 300 квадратных метров. Предварительная причина пожара – "нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей".
https://ria.ru/20201208/pozhar-1588137195.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588144363_280:0:1240:720_1920x0_80_0_0_f32c61a6323d6a36a00717157c379950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, происшествия