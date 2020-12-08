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Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:24
2020-12-08T08:24
2020-12-08T10:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.По информации спасателей, сообщение о пожаре в районе улицы Третья Строительная поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока во вторник в 13.04 (6.04 мск).Спустя 10 минут, в 13.14 (6.14 мск), на место прибыли расчеты.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара."Ликвидировано открытое горение, потушен он в 14.48 (07.48 мск)", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.По предварительным данным, никто не пострадал. На тушении были задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники, информируют спасатели.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости.
Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке
, сообщает ГУ МЧС
России по Приморскому краю
.
По информации спасателей, сообщение о пожаре в районе улицы Третья Строительная поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока во вторник в 13.04 (6.04 мск).
Спустя 10 минут, в 13.14 (6.14 мск), на место прибыли расчеты.
"Было установлено, что горит ангар и стоящий на крыше постройки катер. Также огонь перешел на стоящие рядом два автомобиля, один из которых полностью сгорел. В результате пожара произошло обрушение кровли ангара. В 13.52 (6.52 мск) пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"Ликвидировано открытое горение, потушен он в 14.48 (07.48 мск)", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.
По предварительным данным, никто не пострадал. На тушении были задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники, информируют спасатели.