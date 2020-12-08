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Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше

Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше

Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:24

2020-12-08T08:24

2020-12-08T10:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.По информации спасателей, сообщение о пожаре в районе улицы Третья Строительная поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока во вторник в 13.04 (6.04 мск).Спустя 10 минут, в 13.14 (6.14 мск), на место прибыли расчеты.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара."Ликвидировано открытое горение, потушен он в 14.48 (07.48 мск)", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.По предварительным данным, никто не пострадал. На тушении были задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники, информируют спасатели.

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия