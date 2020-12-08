Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/pozhar-1588140122.html
Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:24
2020-12-08T10:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.По информации спасателей, сообщение о пожаре в районе улицы Третья Строительная поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока во вторник в 13.04 (6.04 мск).Спустя 10 минут, в 13.14 (6.14 мск), на место прибыли расчеты.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара."Ликвидировано открытое горение, потушен он в 14.48 (07.48 мск)", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.По предварительным данным, никто не пострадал. На тушении были задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники, информируют спасатели.
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше

08:24 08.12.2020 (обновлено: 10:14 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По информации спасателей, сообщение о пожаре в районе улицы Третья Строительная поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока во вторник в 13.04 (6.04 мск).
Спустя 10 минут, в 13.14 (6.14 мск), на место прибыли расчеты.
"Было установлено, что горит ангар и стоящий на крыше постройки катер. Также огонь перешел на стоящие рядом два автомобиля, один из которых полностью сгорел. В результате пожара произошло обрушение кровли ангара. В 13.52 (6.52 мск) пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"Ликвидировано открытое горение, потушен он в 14.48 (07.48 мск)", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.
По предварительным данным, никто не пострадал. На тушении были задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники, информируют спасатели.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
Лента новостейМолния