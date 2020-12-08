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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201208/posobiya-1588201459.html
Более 8 млрд рублей пособий по безработице выплатили в Подмосковье
Более 8 млрд рублей пособий по безработице выплатили в Подмосковье
Свыше 8 миллиардов рублей пособий по безработице выплатили жителям Московской области потерявшим работу в 2020 году и находящимся на учете по безработице,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:34
2020-12-08T13:34
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 8 миллиардов рублей пособий по безработице выплатили жителям Московской области потерявшим работу в 2020 году и находящимся на учете по безработице, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.В период ограничительных мероприятий с весны этого года были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, также официально признанным безработным предоставлялась выплата в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка."С апреля по октябрь этого года количество безработных выросло в шесть раз до 140 тысяч человек. На пособия по безработице потрачено уже 8,1 миллиардов рублей из средств федерального и областного бюджета. Финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице имеется в полном объеме и до конца года все начисленные выплаты будут произведены в полном объеме", — приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
https://realty.ria.ru/20201207/ipoteka-1588065677.html
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Более 8 млрд рублей пособий по безработице выплатили в Подмосковье

13:34 08.12.2020
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 8 миллиардов рублей пособий по безработице выплатили жителям Московской области потерявшим работу в 2020 году и находящимся на учете по безработице, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.
В период ограничительных мероприятий с весны этого года были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, также официально признанным безработным предоставлялась выплата в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
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"С апреля по октябрь этого года количество безработных выросло в шесть раз до 140 тысяч человек. На пособия по безработице потрачено уже 8,1 миллиардов рублей из средств федерального и областного бюджета. Финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице имеется в полном объеме и до конца года все начисленные выплаты будут произведены в полном объеме", — приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
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