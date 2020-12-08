https://ria.ru/20201208/posobiya-1588201459.html

Более 8 млрд рублей пособий по безработице выплатили в Подмосковье

Более 8 млрд рублей пособий по безработице выплатили в Подмосковье

Свыше 8 миллиардов рублей пособий по безработице выплатили жителям Московской области потерявшим работу в 2020 году и находящимся на учете по безработице,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:34

2020-12-08T13:34

2020-12-08T13:34

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 8 миллиардов рублей пособий по безработице выплатили жителям Московской области потерявшим работу в 2020 году и находящимся на учете по безработице, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.В период ограничительных мероприятий с весны этого года были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, также официально признанным безработным предоставлялась выплата в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка."С апреля по октябрь этого года количество безработных выросло в шесть раз до 140 тысяч человек. На пособия по безработице потрачено уже 8,1 миллиардов рублей из средств федерального и областного бюджета. Финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице имеется в полном объеме и до конца года все начисленные выплаты будут произведены в полном объеме", — приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.

https://realty.ria.ru/20201207/ipoteka-1588065677.html

московская область (подмосковье)

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ирина фаевская, московская область (подмосковье)