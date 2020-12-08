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Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
Высокое давление, без осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T07:54
2020-12-08T07:54
2020-12-08T07:54
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и останется высоким - 765 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, общество