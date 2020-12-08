https://ria.ru/20201208/pogoda-1588138119.html

Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов

Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов

Высокое давление, без осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:54

2020-12-08T07:54

2020-12-08T07:54

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и останется высоким - 765 миллиметров ртутного столба.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество