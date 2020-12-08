https://ria.ru/20201208/podmoskove-1588289802.html

Урожай овощей в теплицах Московской области увеличился на 14%

Урожай овощей в теплицах Московской области увеличился на 14%

Общий вес овощей, собранных в тепличных сельскохозяйственных организациях Подмосковья, увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:50

2020-12-08T19:50

2020-12-08T19:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Общий вес овощей, собранных в тепличных сельскохозяйственных организациях Подмосковья, увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, в целом валовый сбор овощей из теплиц составляет 89,3 тысячи тонн. В минувшем году к этому времени было собрано 78,3 тысячи тонн овощей.Первое место по сбору заняло предприятие "Агрокультура Групп" из Каширы – 56,2 тысячи тонн овощей. На второй позиции оказалась организация "Луховицкие овощи" — около 16,2 тысячи тонн. Третьей стала компания "Иванисово" из Электростали. Здесь общий вес тепличного урожая составил 12,7 тысячи тонн.Овощи Московской области можно купить в торговых точках и на сельскохозяйственных рынках региона и столицы. В среднем стоимость килограмма огурцов равна 90 рублям, томаты предлагают примерно за 157 рублей. За баклажаны нужно будет заплатить около 160 рублей.

https://ria.ru/20201204/granty-1587670663.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)