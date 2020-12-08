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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201208/podmoskove-1588289802.html
Урожай овощей в теплицах Московской области увеличился на 14%
Урожай овощей в теплицах Московской области увеличился на 14%
Общий вес овощей, собранных в тепличных сельскохозяйственных организациях Подмосковья, увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:50
2020-12-08T19:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Общий вес овощей, собранных в тепличных сельскохозяйственных организациях Подмосковья, увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, в целом валовый сбор овощей из теплиц составляет 89,3 тысячи тонн. В минувшем году к этому времени было собрано 78,3 тысячи тонн овощей.Первое место по сбору заняло предприятие "Агрокультура Групп" из Каширы – 56,2 тысячи тонн овощей. На второй позиции оказалась организация "Луховицкие овощи" — около 16,2 тысячи тонн. Третьей стала компания "Иванисово" из Электростали. Здесь общий вес тепличного урожая составил 12,7 тысячи тонн.Овощи Московской области можно купить в торговых точках и на сельскохозяйственных рынках региона и столицы. В среднем стоимость килограмма огурцов равна 90 рублям, томаты предлагают примерно за 157 рублей. За баклажаны нужно будет заплатить около 160 рублей.
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московская область (подмосковье)

Урожай овощей в теплицах Московской области увеличился на 14%

19:50 08.12.2020
 
© Рамиль СитдиковВыращивание огурцов в тепличном комплексе
Выращивание огурцов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Общий вес овощей, собранных в тепличных сельскохозяйственных организациях Подмосковья, увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, в целом валовый сбор овощей из теплиц составляет 89,3 тысячи тонн. В минувшем году к этому времени было собрано 78,3 тысячи тонн овощей.
Первое место по сбору заняло предприятие "Агрокультура Групп" из Каширы – 56,2 тысячи тонн овощей. На второй позиции оказалась организация "Луховицкие овощи" — около 16,2 тысячи тонн. Третьей стала компания "Иванисово" из Электростали. Здесь общий вес тепличного урожая составил 12,7 тысячи тонн.
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Овощи Московской области можно купить в торговых точках и на сельскохозяйственных рынках региона и столицы. В среднем стоимость килограмма огурцов равна 90 рублям, томаты предлагают примерно за 157 рублей. За баклажаны нужно будет заплатить около 160 рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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