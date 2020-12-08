https://ria.ru/20201208/peregovory-1588229149.html

На форуме "Сделано в России" экспортерам расскажут о нюансах переговоров

На форуме "Сделано в России" экспортерам расскажут о нюансах переговоров

В рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, 9 декабря РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:19

2020-12-08T15:19

2020-12-08T15:20

экономика

российский экспортный центр (рэц)

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587289317_0:60:1081:668_1920x0_80_0_0_070f3fcc05b11300974793e5f68663b1.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, 9 декабря состоится эксклюзивный мастер-класс Школы экспорта РЭЦ, посвященный эффективным переговорам с иностранными партнерами.Мероприятие пройдет в формате вебинара, сообщает пресс-служба РЭЦ.В частности, эксперты расскажут как готовиться к переговорам и проводить информационную разведку об иностранном партнере по переговорам, формировать и удерживать переговорную позицию компании под давлением иностранного партнера в состоянии стресса, управлять своим психоэмоциональным состоянием и эффективно противостоять манипуляциям и агрессии, корректно отражать возражения иностранного партнера, а также учитывать кросс-культурные особенности партнера в процессе переговоров.Эксперты-практики Школы экспорта РЭЦ проведут обучение и при поддержке модераторов отработают с участниками в практических интерактивных упражнениях полученные знания.Ключевым интерактивным элементом мастер-класса станет бизнес-симуляция "Переговорный поединок", когда группы участников в командах проведут переговоры по продаже российского товара иностранному покупателю (одна сторона будет представлять экспортера, вторая – импортера). По окончании симуляции жюри даст развернутую обратную связь командам."Уникальность мастер-класса в его практической составляющей в сочетании с углубленной теоретической частью. И ключевую роль мы отводим конечно же переговорным поединкам, которые по своему формату приближены к реальным "боевым" условиям переговоров и позволяют эффективно отрабатывать переговорные навыки, стратегии. Все это дополняется качественной обратной связью наших экспертов", – отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. Регистрация на вебинар — по ссылке.

https://ria.ru/20201207/forum-1588015313.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", российский экспортный центр