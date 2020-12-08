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На форуме "Сделано в России" экспортерам расскажут о нюансах переговоров
На форуме "Сделано в России" экспортерам расскажут о нюансах переговоров
В рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, 9 декабря РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:19
2020-12-08T15:20
экономика
российский экспортный центр (рэц)
фонд "росконгресс"
российский экспортный центр
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, 9 декабря состоится эксклюзивный мастер-класс Школы экспорта РЭЦ, посвященный эффективным переговорам с иностранными партнерами.Мероприятие пройдет в формате вебинара, сообщает пресс-служба РЭЦ.В частности, эксперты расскажут как готовиться к переговорам и проводить информационную разведку об иностранном партнере по переговорам, формировать и удерживать переговорную позицию компании под давлением иностранного партнера в состоянии стресса, управлять своим психоэмоциональным состоянием и эффективно противостоять манипуляциям и агрессии, корректно отражать возражения иностранного партнера, а также учитывать кросс-культурные особенности партнера в процессе переговоров.Эксперты-практики Школы экспорта РЭЦ проведут обучение и при поддержке модераторов отработают с участниками в практических интерактивных упражнениях полученные знания.Ключевым интерактивным элементом мастер-класса станет бизнес-симуляция "Переговорный поединок", когда группы участников в командах проведут переговоры по продаже российского товара иностранному покупателю (одна сторона будет представлять экспортера, вторая – импортера). По окончании симуляции жюри даст развернутую обратную связь командам."Уникальность мастер-класса в его практической составляющей в сочетании с углубленной теоретической частью. И ключевую роль мы отводим конечно же переговорным поединкам, которые по своему формату приближены к реальным "боевым" условиям переговоров и позволяют эффективно отрабатывать переговорные навыки, стратегии. Все это дополняется качественной обратной связью наших экспертов", – отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. Регистрация на вебинар — по ссылке.
https://ria.ru/20201207/forum-1588015313.html
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РИА Новости
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экономика, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", российский экспортный центр

На форуме "Сделано в России" экспортерам расскажут о нюансах переговоров

15:19 08.12.2020 (обновлено: 15:20 08.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба РЭЦМеждународный экспортный форум"Сделано в России"
Международный экспортный форумСделано в России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, 9 декабря состоится эксклюзивный мастер-класс Школы экспорта РЭЦ, посвященный эффективным переговорам с иностранными партнерами.
Мероприятие пройдет в формате вебинара, сообщает пресс-служба РЭЦ.
В частности, эксперты расскажут как готовиться к переговорам и проводить информационную разведку об иностранном партнере по переговорам, формировать и удерживать переговорную позицию компании под давлением иностранного партнера в состоянии стресса, управлять своим психоэмоциональным состоянием и эффективно противостоять манипуляциям и агрессии, корректно отражать возражения иностранного партнера, а также учитывать кросс-культурные особенности партнера в процессе переговоров.
Эксперты-практики Школы экспорта РЭЦ проведут обучение и при поддержке модераторов отработают с участниками в практических интерактивных упражнениях полученные знания.
Ключевым интерактивным элементом мастер-класса станет бизнес-симуляция "Переговорный поединок", когда группы участников в командах проведут переговоры по продаже российского товара иностранному покупателю (одна сторона будет представлять экспортера, вторая – импортера).
На Форуме Сделано в России 9 декабря обсудят вызовы нового десятилетия - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 13:56
На Форуме "Сделано в России" 9 декабря обсудят вызовы нового десятилетия
По окончании симуляции жюри даст развернутую обратную связь командам.
"Уникальность мастер-класса в его практической составляющей в сочетании с углубленной теоретической частью. И ключевую роль мы отводим конечно же переговорным поединкам, которые по своему формату приближены к реальным "боевым" условиям переговоров и позволяют эффективно отрабатывать переговорные навыки, стратегии. Все это дополняется качественной обратной связью наших экспертов", – отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
Регистрация на вебинар — по ссылке.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Фонд "Росконгресс"Российский экспортный центр
 
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