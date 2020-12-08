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Милонов призвал "спасать рестораны" в условиях пандемии
Милонов призвал "спасать рестораны" в условиях пандемии
Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал искать компромисс и "спасать рестораны" в условиях пандемии, по его словам, он не поддерживает, но с РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:58
2020-12-08T14:58
коронавирус в россии
виталий милонов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал искать компромисс и "спасать рестораны" в условиях пандемии, по его словам, он не поддерживает, но с пониманием относится к создателям "антиковидной карты" города.Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, опубликована на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений общепита заявили, что намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00 мск."Не могу поддержать создателей "антиковидной карты", но понять могу. Думаю, что надо находить компромисс, надо спасать наши рестораны, бары и закусочные. И не запретительными мерами, как это было сделано городским законодательным собранием", - сказал Милонов РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/restoran-1587403752.html
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коронавирус в россии, виталий милонов, общество

Милонов призвал "спасать рестораны" в условиях пандемии

14:58 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал искать компромисс и "спасать рестораны" в условиях пандемии, по его словам, он не поддерживает, но с пониманием относится к создателям "антиковидной карты" города.
Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, опубликована на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений общепита заявили, что намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00 мск.
Интерьер ресторана Harvest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Рестораны Петербурга закроют на Новый год
"Не могу поддержать создателей "антиковидной карты", но понять могу. Думаю, что надо находить компромисс, надо спасать наши рестораны, бары и закусочные. И не запретительными мерами, как это было сделано городским законодательным собранием", - сказал Милонов РИА Новости.
"Тяжелое время для всех и, особенно, бизнеса. Каждый должен понимать, что скорейшее завершение ограничений пандемии зависит от строгого соблюдения законов и правил", - добавил депутат.
 
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