https://ria.ru/20201208/pandemiya-1588224256.html

Милонов призвал "спасать рестораны" в условиях пандемии

Милонов призвал "спасать рестораны" в условиях пандемии

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал искать компромисс и "спасать рестораны" в условиях пандемии, по его словам, он не поддерживает, но с РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:58

2020-12-08T14:58

2020-12-08T14:58

коронавирус в россии

виталий милонов

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал искать компромисс и "спасать рестораны" в условиях пандемии, по его словам, он не поддерживает, но с пониманием относится к создателям "антиковидной карты" города.Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, опубликована на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений общепита заявили, что намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00 мск."Не могу поддержать создателей "антиковидной карты", но понять могу. Думаю, что надо находить компромисс, надо спасать наши рестораны, бары и закусочные. И не запретительными мерами, как это было сделано городским законодательным собранием", - сказал Милонов РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/restoran-1587403752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, виталий милонов, общество