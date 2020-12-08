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СК предъявил обвинение после отравления хлором в бассейне в Астрахани
СК предъявил обвинение после отравления хлором в бассейне в Астрахани
Следователи предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и.о директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани, где накануне в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:08
2020-12-08T15:08
2020-12-08T15:09
массовое отравление в бассейне в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и.о директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани, где накануне в бассейне более 30 человек отравились хлором, сообщает СУСК России по Астраханской области.В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. В экстренных службах сообщают о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка."Следственными органами СК России по Астраханской области предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в информации.Установлено, что женщина является ответственной за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.Ранее областное ГУМЧС сообщало, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна: "предварительно, нарушена последовательность работы с химикатами: сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое".
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ЧП в Астрахани: отравление хлором в бассейне "Динамо"
В бассейне "Динамо" в Астрахани произошло чрезвычайное происшествие: десятки человек отравились хлором утром 7 декабря. 30 человек госпитализированы, из них 21 - дети.
2020-12-08T15:08
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видео, массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости.
Следователи предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и.о директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани
, где накануне в бассейне более 30 человек отравились хлором, сообщает СУСК России по Астраханской области
.
В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. В экстренных службах сообщают о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка.
"Следственными органами СК
России по Астраханской области предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в информации.
Установлено, что женщина является ответственной за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Ранее областное ГУМЧС сообщало, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна: "предварительно, нарушена последовательность работы с химикатами: сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое".